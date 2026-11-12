اعلام محدودیت تردد دریایی کیش، چارک و آفتاب برای سومین روز متوالی

شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی وزش بادهای غربی و جنوب غربی و افزایش ارتفاع امواج و تلاطم دریا در خلیج فارس، محدودیت‌هایی برای تردد شناورها در مسیرهای دریایی منتهی به جزیره کیش در روز جمعه ۲۲ آبان ماه اعمال خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنا به اعلام روز پنجشنبه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، طی روز جمعه، تردد شناور‌های مسافری از بندر چارک از ساعت ۸ تا ۱۳ و از بندر کیش از ساعت ۷ تا ۱۴ بلامانع است.

همچنین تردد شناور‌های حمل خودرو (لندینگ‌کرافت) از بنادر چارک و کیش با رعایت نکات ایمنی و تمهیدات لازم بلامانع است.

بر اساس اعلام شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، طی فردا جمعه تردد شناور‌های حمل خودرو (لندینگ‌کرافت) از بندر آفتاب از ساعت ۱۲ ممنوع خواهد بود و تردد شناور‌های صیادی و قایق‌ها نیز از ساعت ۸ تا ۱۲ بلامانع است.

بنا به اعلام این شرکت، با توجه به شرایط نامساعد دریایی، به کیشوندان و گردشگران توصیه می‌شود طی امروز پنجشنبه و فردا جمعه، از انجام فعالیت‌های دریایی خودداری کرده و به‌منظور پیشگیری از حوادث احتمالی، نکات و توصیه‌های ایمنی را رعایت کنند.

این اطلاعیه همچنین کیشوندان و مسافران درخواست کرده است که برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و شرایط تردد شناور‌ها در بنادر غرب استان هرمزگان با شماره ۰۷۶۴۵۷۷ و در جزیره کیش با شماره ۰۷۶۴۴۸۸ تماس بگیرند.

این محدودیت با هدف حفظ ایمنی مسافران، شناور‌ها و فعالان حوزه حمل‌ونقل دریایی و پیشگیری از حوادث احتمالی ناشی از شرایط نامساعد جوی اعلام شده است.

به گزارش ایرنا و بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، ناپایداری هوا در خلیج فارس و به خصوص جزیره کیش در هفته جاری ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: تردد دریایی ، چارک ، کیش
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