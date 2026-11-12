باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی مقاطع آزادراه تهران–کرج–قزوین و محور تهران–شهریار خبر داد و گفت: در حال حاضر تردد در محورهای شمالی کشور روان است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از سامانه‌های نظارت تصویری و گزارش‌های مرکز مدیریت راه‌های کشور، در برخی محورهای پرتردد کشور شاهد ترافیک سنگین هستیم.

وی افزود: در آزادراه تهران–کرج–قزوین، حدفاصل شهرک جهان‌نما تا استاندارد و همچنین در مسیر بالعکس، آزادراه قزوین–کرج–تهران، حدفاصل استاندارد تا پل کلاک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا ادامه داد: در محور تهران–شهریار نیز در برخی مقاطع ترافیک سنگین وجود دارد.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور درباره وضعیت تردد در محورهای شمالی نیز گفت: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و این محورها فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی در ادامه به محورهای مسدود غیرشریانی اشاره کرد و گفت: محورهای هشترود–طالقان، پاوه–مریوان (گردنه تته) و وازک–بلده در حال حاضر مسدود هستند.

محرابی‌نیا از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌های کشور اطلاع کسب کنند و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن داشته باشند.