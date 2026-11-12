باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه می‌گوید شواهد کافی وجود ندارد که نشان دهد در موج تهدید‌های بمب‌گذاری اخیر در کشور‌های اروپایی، قدرت‌های خارجی دخالت داشته‌اند.

مکرون در حاشیه نشست سران اروپا در دوبلین به خبرنگاران گفت: «در حال حاضر شواهد مستندی در اختیار نداریم که بتوان بر اساس آن مسئولیت این حوادث را به طرف خاصی نسبت داد. در این مرحله نمی‌توانیم بگوییم قدرت‌های خارجی پشت این تماس‌ها هستند».

او همچنین اعلام کرد که در روز‌های آینده جلسه شورای دفاع و امنیت فرانسه را برای بررسی این تهدید‌ها برگزار خواهد کرد.

رئیس‌جمهور فرانسه با اشاره به افزایش هشدار‌ها و تهدید‌های بمب‌گذاری گفت دولت با حساسیت این موضوع را دنبال می‌کند.

روز پنجشنبه چندین مورد تهدید بمب‌گذاری در فرانسه گزارش شد؛ از جمله هشدار بمب‌گذاری در یک ایستگاه قطار که موجب اختلال در حرکت قطار‌ها شد و تهدید مشابهی در یک دبیرستان در شهر مارسی که به تخلیه ساختمان انجامید.

ایتالیا نیز روز چهارشنبه با موجی از تهدید‌های بمب‌گذاری علیه مدارس روبه‌رو شد که تخلیه ساختمان‌ها و بازرسی‌های امنیتی را در پی داشت.

جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا اعلام کرد این تهدید‌ها جعلی بوده و مقامات هیچ نشانه‌ای از وجود خطر واقعی پیدا نکرده‌اند.

منبع: آناتولی