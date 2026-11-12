پس از دریافت هزاران تهدید جعلی درباره بمب‌گذاری در سراسر اروپا، رئیس جمهور فرانسه گفت که هنوز نمی‌توان درباره منشاء آن اظهار نظر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه می‌گوید شواهد کافی وجود ندارد که نشان دهد در موج تهدید‌های بمب‌گذاری اخیر در کشور‌های اروپایی، قدرت‌های خارجی دخالت داشته‌اند.

مکرون در حاشیه نشست سران اروپا در دوبلین به خبرنگاران گفت: «در حال حاضر شواهد مستندی در اختیار نداریم که بتوان بر اساس آن مسئولیت این حوادث را به طرف خاصی نسبت داد. در این مرحله نمی‌توانیم بگوییم قدرت‌های خارجی پشت این تماس‌ها هستند».

او همچنین اعلام کرد که در روز‌های آینده جلسه شورای دفاع و امنیت فرانسه را برای بررسی این تهدید‌ها برگزار خواهد کرد.

رئیس‌جمهور فرانسه با اشاره به افزایش هشدار‌ها و تهدید‌های بمب‌گذاری گفت دولت با حساسیت این موضوع را دنبال می‌کند.

روز پنجشنبه چندین مورد تهدید بمب‌گذاری در فرانسه گزارش شد؛ از جمله هشدار بمب‌گذاری در یک ایستگاه قطار که موجب اختلال در حرکت قطار‌ها شد و تهدید مشابهی در یک دبیرستان در شهر مارسی که به تخلیه ساختمان انجامید. 

ایتالیا نیز روز چهارشنبه با موجی از تهدید‌های بمب‌گذاری علیه مدارس روبه‌رو شد که تخلیه ساختمان‌ها و بازرسی‌های امنیتی را در پی داشت.

جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا اعلام کرد این تهدید‌ها جعلی بوده و مقامات هیچ نشانه‌ای از وجود خطر واقعی پیدا نکرده‌اند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: امانوئل مکرون ، فرانسه ، حمله سایبری
خبرهای مرتبط
هشدار بمب‌گذاری در ایستگاه قطار کاله فرانسه
موج تهدید‌های بمب‌گذاری در مدارس انگلیس، ایرلند و ایتالیا
ویتکاف: نمایندگان اروپا در مذاکرات صلح اوکراین حضور نداشتند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: دموکرات‌ها فاسد و شرور هستند
صعودی شدن بهای نفت پس از اظهارات ترامپ درباره ایران
زلنسکی: پیشرفت مذاکرات صلح به رویکرد آمریکا در قبال روسیه بستگی دارد
انفجار خودرو در سن‌پترزبورگ یک کشته بر جا گذاشت
زخمی شدن شماری از خدمه نفتکش در پی حمله با پرتابه ناشناس در خلیج فارس
طالبانی: ایران طرف حمله کننده به کورمور نبود
هشدار بمب‌گذاری در ایستگاه قطار کاله فرانسه
چین: آمریکا از طرح ادعا‌های جاسوسی علیه پکن دست بردارد
تلاش ائتلاف آیزنکوت برای لغو ۵ قانون دوران نتانیاهو پیش از تشکیل کابینه جدید
عراق: انحصار سلاح تا چند ماه دیگر تعیین تکلیف می‌شود
آخرین اخبار
۴۴ کشته و زخمی طی تصادف زنجیره‌ای در فجیره امارات
ترامپ در تلاش برای تصویب بودجه نظامی پیش از بازگشت موج آبی به کنگره
حمله یمن به تاسیسات نفتی ینبع و ایستگاه پمپاژ نفت عربستان
سقوط ۳ درصدی قیمت طلا در پی افزایش بهای نفت
مکرون: شواهدی از دخالت قدرت‌های خارجی در تهدید‌های سایبری اروپا نداریم
کشته شدن ۴ نظامی ترکیه در حادثه سقوط بالگرد
وقوع حادثه دریایی در تنگه هرمز
انصارالله یمن از حزب‌الله عراق حمایت کرد
ویتکاف: دور جدید مذاکرات سه‌جانبه درباره اوکراین برگزار می‌شود
تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید با چند زخمی
زلنسکی از بازگشت محدودیت‌های استارلینک در اوکراین خبر داد
طالبانی: ایران طرف حمله کننده به کورمور نبود
صعودی شدن بهای نفت پس از اظهارات ترامپ درباره ایران
ملونی پس از موج تهدید‌های سایبری خواستار اتحاد سیاسی در ایتالیا شد
قیمت گاز در اروپا بار دیگر از مرز هزار دلار عبور کرد
پیشنهاد پوتین برای ایجاد منطقه بشردوستانه در شرق اوکراین
زخمی شدن شماری از خدمه نفتکش در پی حمله با پرتابه ناشناس در خلیج فارس
ویتکاف: نمایندگان اروپا در مذاکرات صلح اوکراین حضور نداشتند
عراق: انحصار سلاح تا چند ماه دیگر تعیین تکلیف می‌شود
اتحادیه اروپا دوشنبه تحریم‌های جدیدی علیه روسیه تصویب می‌کند
ترامپ: دموکرات‌ها فاسد و شرور هستند
شهادت کودک ۱۰ ماهه بر اثر سرما در غزه
هشدار بمب‌گذاری در ایستگاه قطار کاله فرانسه
چین: آمریکا از طرح ادعا‌های جاسوسی علیه پکن دست بردارد
زلنسکی: پیشرفت مذاکرات صلح به رویکرد آمریکا در قبال روسیه بستگی دارد
انفجار خودرو در سن‌پترزبورگ یک کشته بر جا گذاشت
تلاش ائتلاف آیزنکوت برای لغو ۵ قانون دوران نتانیاهو پیش از تشکیل کابینه جدید
افزایش هزینه گرمایش خانه‌ها در آمریکا همزمان با بحران انرژی
ورود فرستادگان ترامپ به مسکو برای دیدار با پوتین
۲ کشته و بیش از ۱۰ زخمی در پی ریزش ساختمان در نیویورک