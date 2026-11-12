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شکست انتخاباتی ترامپ همچنان در صدر توجه رسانه‌های انگلیس + فیلم

شکست سنگین ترامپ و حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، موجی از صحبت ها در محافل سیاسی و رسانه‌ای انگلیس درباره افول قدرت رئیس‌جمهور آمریکا به راه انداخته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه گاردین در واکنش به این شکست نوشت قدرت ترامپ رو به افول است و این نتیجه انتخاباتی، پیروزی مردم جهان در برابر دو سال سیاست‌های پرهرج‌ومرج اوست. روزنامه دیلی تلگراف نیز موقعیت ترامپ را به «اردک لنگ» تشبیه کرد و پیامدهای سیاست‌های او، از جمله افزایش قیمت انرژی، تورم و نرخ بهره در انگلیس را با جنگ علیه ایران مرتبط دانست.

رسانه‌های انگلیسی همچنین از افزایش فشارهای داخلی بر ترامپ و احتمال تغییر رویکرد دولت او خبر داده‌اند. در همین حال، اعتراضات گسترده ضدترامپ در سفرهای او به انگلیس و انتقادها از همراهی او با نتانیاهو در جنگ و نسل‌کشی، بازتاب‌دهنده مخالفت بخش‌هایی از جامعه انگلیس با سیاست‌های اوست؛ شکست انتخاباتی ترامپ همچنین موقعیت احزاب و گروه‌های راست افراطی در اروپا را که از حمایت سیاسی و مالی واشنگتن برخوردار بوده‌اند، تحت تأثیر قرار داده است.

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