باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه گاردین در واکنش به این شکست نوشت قدرت ترامپ رو به افول است و این نتیجه انتخاباتی، پیروزی مردم جهان در برابر دو سال سیاست‌های پرهرج‌ومرج اوست. روزنامه دیلی تلگراف نیز موقعیت ترامپ را به «اردک لنگ» تشبیه کرد و پیامدهای سیاست‌های او، از جمله افزایش قیمت انرژی، تورم و نرخ بهره در انگلیس را با جنگ علیه ایران مرتبط دانست.

رسانه‌های انگلیسی همچنین از افزایش فشارهای داخلی بر ترامپ و احتمال تغییر رویکرد دولت او خبر داده‌اند. در همین حال، اعتراضات گسترده ضدترامپ در سفرهای او به انگلیس و انتقادها از همراهی او با نتانیاهو در جنگ و نسل‌کشی، بازتاب‌دهنده مخالفت بخش‌هایی از جامعه انگلیس با سیاست‌های اوست؛ شکست انتخاباتی ترامپ همچنین موقعیت احزاب و گروه‌های راست افراطی در اروپا را که از حمایت سیاسی و مالی واشنگتن برخوردار بوده‌اند، تحت تأثیر قرار داده است.