مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور گفت:تهران از روز جمعه با افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا مواجه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در برخی نقاط استان‌های خراسان رضوی، گلستان، مازندران، جنوب خراسان شمالی، ارتفاعات سمنان، ارتفاعات شرقی استان تهران و جنوب سیستان و بلوچستان بارش باران، گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید موقت را شاهد هستیم. 

وی افزود: بارش‌ها در ارتفاعات و مناطق سردسیر شمال شرق کشور و ارتفاعات البرز شرقی به شکل برف خواهد بود.

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی با اشاره به شرایط جوی تهران و سایر مناطق کشور در روزهای آینده تصریح کرد: امشب در نیمه شرقی کشور و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی در برخی ساعات وزش باد شدید رخ داد، اما از روز جمعه تا یکشنبه جو نسبتاً آرامی همراه با افزایش نسبی دما در بیشتر مناطق کشور حاکم می‌شود.

ضیائیان ادامه داد: با توجه به استقرار شرایط نسبتاً پایدار جوی در روزهای آینده، در شهرهای صنعتی و پرجمعیت، از جمله تهران، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

وی درباره تغییرات جوی ابتدای هفته آینده نیز گفت: از اواخر وقت یکشنبه و طی روز دوشنبه، با نفوذ جریانات سرد شمالی بر روی دریای خزر، در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، ارتفاعات البرز، شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و به‌صورت پراکنده در خراسان شمالی بارش باران، وزش باد و در برخی نقاط رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با فعالیت این سامانه، کاهش محسوس دما نیز در مناطق تحت تأثیر رخ خواهد داد.

 

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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