قیمت جهانی طلا برای سومین روز متوالی کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک سال گذشته رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت طلا امروز با ثبت افتی سه‌درصدی، به روند نزولی خود برای سومین جلسه معاملاتی متوالی ادامه داد و به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک سال گذشته رسید. این کاهش در پی افزایش قیمت نفت و کمرنگ شدن امید‌ها به برقراری صلح در غرب آسیا رخ داد؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره افزایش تورم و نرخ بهره را تشدید کرده است.

قیمت هر اونس طلا در معاملات نقدی با ۳ درصد کاهش به ۳۸۶۷.۹۶ دلار رسید. این فلز گران‌بها پیش‌تر در جریان معاملات امروز به پایین‌ترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۵ رسیده بود. همچنین بهای معاملات آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر با ۳.۲ درصد کاهش، به ۳۸۷۲ دلار در هر اونس رسید.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز در شبکه‌های اجتماعی ادعا کرد که آمریکا به توافق با ایران نیازی ندارد. او افزود: «آن روز‌ها مدت‌هاست که گذشته‌اند.» این اظهارات امید‌ها به دستیابی به توافقی برای پایان دادن به درگیری‌ها را از بین برد.

جیم وایکوف، تحلیلگر بازار در بورس طلای آمریکا، در این‌باره گفت: «اگر قیمت نفت در پی این اخبار به‌شدت افزایش یابد، از منظر تورمی این اتفاق برای طلا منفی خواهد بود.»

در همین حال، معاملات آتی نفت بیش از یک درصد افزایش یافت و نگرانی‌ها درباره تورم و احتمال تداوم نرخ‌های بهره بالا از سوی فدرال رزرو آمریکا را تشدید کرد.

بر اساس ابزار «فدواچ» متعلق به گروه بورس کالای شیکاگو (CME)، بازار‌ها در حال حاضر احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در ماه دسامبر را ۹۱ درصد ارزیابی می‌کنند. همچنین احتمال افزایش ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره نیز به ۵۰ درصد رسیده است.

اگرچه طلا معمولا به‌عنوان ابزاری برای پوشش ریسک تورم شناخته می‌شود، افزایش نرخ بهره از جذابیت آن می‌کاهد؛ زیرا این فلز گران‌بها سودی به سرمایه‌گذاران پرداخت نمی‌کند. افزایش ارزش دلار نیز با گران‌تر کردن طلا برای خریداران دارنده ارز‌های دیگر، بر قیمت این فلز فشار وارد می‌کند.

سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار انتشار آمار تورم تولیدکننده در آمریکا در روز جمعه هستند تا نشانه‌های بیشتری درباره مسیر آتی نرخ بهره به دست آورند.

در بازار سایر فلزات گران‌بها نیز قیمت هر اونس نقره در معاملات نقدی با ۳.۳۳ درصد کاهش به ۴۹.۹۷ دلار رسید. بهای نقره پیش‌تر در جریان معاملات امروز به پایین‌ترین سطح خود از چهارم نوامبر رسیده بود.

همچنین هر اونس پلاتین با ۱.۲ درصد کاهش، ۱۵۱۹.۰۵ دلار معامله شد و پالادیوم نیز با افت سه‌درصدی به ۹۹۷.۱۹ دلار در هر اونس رسید. پالادیوم روز چهارشنبه به بالاترین سطح خود از ۲۲ اکتبر رسیده بود.

منبع: المیادین

برچسب ها: قیمت طلا ، طلای جهانی
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