مربی یونانی بار دیگر به جمع کادرفنی تیم فوتبال گل گهرسیرجان اضافه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بلدار کولا (کریس) مربی اهل کشور یونان، با بازگشت به ایران بار دیگر به کادر فنی تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان پیوست تا به عنوان دستیار سیدمهدی رحمتی مشغول به کار شود.

کریس پیش‌تر نیز در دوران سرمربیگری مارینوس اوزینیدیس، به‌عنوان دستیار اول و مربی تمرین‌دهنده گل‌گهر فعالیت می‌کرد.

کولا سابقه بازی و مربیگری در فوتبال یونان را دارد و نام باشگاه‌های معتبری هم‌چون پاناتینایکوس و آ. ا. ک آتن در کارنامه او دیده می‌شود. او که اصالت آلبانیایی دارد، ۴۰ بازی ملی نیز برای تیم ملی آلبانی انجام داده است.

کولا عصر امروز در تمرین گل‌گهر حضور یافت تا در کنار سید مهدی رحمتی تمرینات سرمه‌ای پوشان سیرجان را زیر نظر بگیرد.