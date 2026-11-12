رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران مسئول وضعیت کنونی منطقه نیست، تصریح کرد: رژیم صهیونیستی با فریب دادن ترامپ، او را به سمت جنگ سوق داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران در حاشیه سی‌ویکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۳۱) در ترکیه با لولا داسیلوا رئیس‌جمهور برزیل دیدار و درباره راهکارهای توسعه مناسبات دوجانبه، گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری و مهم‌ترین مسائل و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کرد.

پزشکیان در دیدار با لولا داسیلوا رئیس‌جمهور برزیل، با اشاره به تجاوز جنایتکارانه اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و آثار و تبعات سنگین آن برای منطقه و جهان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در مسیر حل‌وفصل مسائل قرار داشت و در شرایطی که مذاکرات در جریان بود، هدف حمله قرار گرفت. ایران هیچ‌گاه به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نبوده و نیست و آمریکا در ارزیابی توانمندی‌ها و اقتدار ایران، این کشور بزرگ و مقتدر را با برخی کشورهای دیگر اشتباه گرفته است. جنگ به نفع هیچ‌کس نیست، اما جمهوری اسلامی ایران در برابر ظلم و تجاوز تسلیم نخواهد شد و در صورت هرگونه تعرض، پاسخی قاطع خواهد داد.



رئیس‌جمهوری در تبیین ماهیت و اهداف اصلی آمریکا از اعمال فشار، تهدید و تحمیل جنگ علیه ایران اظهار داشت: راهبرد آمریکایی‌ها شکستن مقاومت ملت ایران بوده است. شهادت رهبر معظم انقلاب، فرماندهان، دانشمندان، دانش‌آموزان و جمعی از شهروندان و غیرنظامیان، به‌روشنی بیانگر اهداف آنان برای ایجاد کودتا و تسلط بر ایران بود؛ با این حال، نتیجه این اقدامات برخلاف خواست دشمنان رقم خورده و وحدت و انسجام داخلی کشور امروز در مقایسه با دوران پیش از جنگ به‌مراتب افزایش یافته است.



پزشکیان افزود: آمریکایی‌ها در حال حاضر، علاوه بر محدودسازی مسیرهای دریایی و هوایی، درصدد مسدود کردن مسیرهای زمینی نیز هستند، اما قطعاً این اقدامات به نتیجه موردنظر آنان منجر نخواهد شد.

رئیس جمهوری با اشاره به نقش رژیم صهیونیستی در شکل‌گیری و گسترش بحران کنونی تصریح کرد: رژیم صهیونیستی در این میان نقش آتش‌بیار معرکه را ایفا کرده و با فریب دادن ترامپ، او را به سمت جنگ سوق داده است.

پزشکیان با اشاره به آثار و تبعات جنگ علیه ایران و گسترش بی‌ثباتی در منطقه، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران مسئول وضعیت کنونی منطقه نیست. آمریکا اساساً با چه هدف و بر چه مبنایی وارد این منطقه شده و اقدام به ایجاد محاصره دریایی کرده است؟ امروز دوران یکجانبه‌گرایی به پایان رسیده و کشورها نمی‌توانند با تکیه بر زور و تحمیل اراده خود، نظم موردنظرشان را بر دیگران حاکم کنند.



رئیس جمهور همچنین با رد اتهام‌زنی‌های بی‌اساس درباره تروریسم علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در حالی چنین اتهاماتی علیه ایران مطرح می‌شود که دغدغه ما در منطقه و جهان، حمایت از مظلومان و دفاع از حقوق ملت‌های تحت ستم است. باید پرسید جمهوری اسلامی ایران تاکنون به کدام کشور تعرض کرده است؟ این اتهامات دروغین و بی‌اساس است و هدف اصلی مطرح‌کنندگان آن، دست‌اندازی به امکانات، ظرفیت‌ها و منابع ایران است.



طرف‌های غربی همواره تلاش می‌کنند تصویری وارونه از ایران ارائه دهند

رئیس‌جمهور برزیل، نیز در این دیدار با محکوم کردن اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: هرگز تصور نمی‌کردیم که آمریکا به ایران حمله کند.



لولا داسیلوا با اشاره به دیدار خود با رهبر شهید انقلاب اسلامی در سال ۲۰۱۰ خاطرنشان کرد: ایشان در آن دیدار به‌صراحت تأکید کردند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران صرفاً با اهداف صلح‌آمیز دنبال می‌شود. بمباران ایران با بهانه‌هایی واهی صورت گرفت و این اتفاق برای ما بسیار سخت و تلخ بود.



رئیس‌جمهور برزیل با اشاره به همبستگی و روابط تجاری مطلوب دو کشور تأکید کرد: ما همبستگی عمیقی با ایران داریم و از روابط تجاری خوبی با این کشور برخورداریم. جنگ علیه ایران برای بسیاری از کشورهای جهان، از جمله برزیل، مشکلات جدی ایجاد کرده است. افزایش قیمت گاز، بنزین و نفت شرایط را برای کشورها بسیار دشوار کرده و آثار اقتصادی این جنگ محدود به یک منطقه نمانده است.



داسیلوا با تأکید بر ضرورت ایفای نقش فعال در مسیر برقراری صلح و ثبات منطقه‌ای اعلام کرد: برزیل برای کمک به برقراری صلح در منطقه، هر اقدامی را که لازم باشد انجام خواهد داد و در این مسیر به‌عنوان یک عنصر کمک‌کننده و تسهیل‌گر ایفای نقش خواهد کرد.



وی همچنین آمادگی کشورش را برای پیوستن به پیمان‌های امنیتی منطقه‌ای با هدف کمک به تقویت صلح و امنیت اعلام کرد.



رئیس‌جمهور برزیل در ادامه با اشاره به تلاش برخی کشورهای غربی برای ارائه تصویری غیرواقعی از جمهوری اسلامی ایران در مناسبات و مذاکرات بین‌المللی گفت: در مذاکرات، طرف‌های غربی همواره تلاش می‌کنند تصویری وارونه از ایران ارائه دهند. مقامات آمریکایی به دروغ‌گویی عادت کرده‌اند و حتی به ما توصیه می‌کردند به ایران سفر نکنیم و مدعی بودند مردم این کشور مردمانی نامناسب هستند و به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. اما دروغ‌گویی آمریکایی‌ها حد و مرزی ندارد. ما باید روایت‌های نادرستی را که علیه ایران منتشر می‌شود و دقیقاً در نقطه مقابل واقعیت قرار دارد، اصلاح و بی‌اعتبار کنیم.



داسیلوا تصریح کرد: برزیل می‌خواهد در این مسیر کمک کند تا صلح در منطقه برقرار شود و مردم ایران بتوانند بدون دخالت هیچ کشور دیگری، سرنوشت خود را تعیین کنند.



رئیس‌جمهور برزیل با تأکید بر عزم کشورش برای گسترش مناسبات و همکاری‌های دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: ما پیش از این نیز روابط تجاری سه میلیارد دلاری با ایران داشته‌ایم و معتقدیم این حجم از مبادلات قابلیت توسعه و افزایش دارد. از نگاه ما، در این جنگ به ایران ظلم شده و آمریکا در قبال این تجاوز مجرم و مسئول است.



داسیلوا همچنین اعلام کرد که وزیر امور خارجه برزیل به‌صورت مستمر و با حداکثر ظرفیت، ارتباط و رایزنی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را دنبال خواهد کرد و برزیل برای همکاری حداکثری با ایران در زمینه‌های مختلف آمادگی دارد.

منبع: ریاست‌جمهوری