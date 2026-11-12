باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان جنگ تحمیلی و حملات موشکی صدام به شهرهای ایران، نیاز به توان موشکی برای مقابله با دشمن بیش از پیش احساس می‌شد. شهید طهرانی‌مقدم و جمعی از فرماندهان سپاه برای فراگیری دانش پرتاب موشک به سوریه رفتند و هم‌زمان با بررسی قطعات و آلیاژهای موشک‌های اسکاد، زمینه مهندسی معکوس و تولید داخلی را فراهم کردند.

سرانجام در بامداد ۲۱ اسفند ۱۳۶۳، نخستین موشک ایران به سمت عراق شلیک شد و پس از اصابت موفق، حملات موشکی به مراکز مهم رژیم بعث ادامه یافت. این عملیات، آغاز مسیری بود که با تلاش نیروهای ایرانی، آموزش، کسب دانش فنی و مهندسی معکوس، پایه‌های قدرت موشکی ایران را بنا گذاشت.