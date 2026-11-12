باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سیاوش محبی روز پنجشنبه در جریان بازدید از پلیس راه همدان-کرمانشاه با بیان اینکه بیشترین علت بروز سوانح مرگبار در جاده‌های کشور سرعت غیرمجاز است، اظهارکرد: نتیجه راه اندازی این سامانه، اعمال قانون و توقیف ساعتی ۱۰ هزار خودرو متخلف و کشف ۲۰ خودروی سرقتی بوده است.

این مسوول انتظامی همچنین گفت: همدان بیشترین مسیر تردد اربعین حسینی را دارد و در طول سال از استان‌های پرتردد کشور محسوب می‌شود بنابراین اقدامات پلیس راه در مسیر‌های ارتباطی همدان نقش مهمی در پیشگیری از سوانح جاده‌ای دارد.

رییس پلیس راه کشور با عنوان اینکه همدان ۸۵ کیلومتر آزاد راه دارد؛ افزود: این استان سه سال متوالی در کاهش جانباختگان سوانح ترافیکی موفق عمل کرده است.