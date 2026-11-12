بدون تعارف با یکی از فرماندهان هوافضای سپاه درباره لحظات حساس پرتاب موشک + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u00ab\u0628\u062f\u0648\u0646 \u062a\u0639\u0627\u0631\u0641\u00bb \u0645\u0647\u0645\u0627\u0646 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0634\u0647\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0648\u0634\u06a9\u06cc \u0647\u0648\u0627\u0641\u0636\u0627\u06cc \u0633\u067e\u0627\u0647 \u067e\u0627\u0633\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0634\u062f \u0648 \u067e\u0627\u06cc \u0635\u062d\u0628\u062a \u0647\u0627\u06cc \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647\u0627\u0646 \u0647\u0648\u0627\u0641\u0636\u0627\u06cc \u0633\u067e\u0627\u0647 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0646\u06af \u0648 \u0644\u062d\u0638\u0627\u062a \u062d\u0633\u0627\u0633 \u067e\u0631\u062a\u0627\u0628 \u0645\u0648\u0634\u06a9 \u0646\u0634\u0633\u062a.\n