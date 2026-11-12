باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بدون تعارف با یکی از فرماندهان هوافضای سپاه درباره لحظات حساس پرتاب موشک + فیلم

برنامه «بدون تعارف» اینبار روایت یکی از فرماندهان هوافضای سپاه درباره لحظات حساس پرتاب موشک و تقابل و دشمن را به تصویر کشیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - «بدون تعارف» مهمان یکی از شهرهای موشکی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد و پای صحبت های یکی از فرماندهان هوافضای سپاه درباره روزهای جنگ و لحظات حساس پرتاب موشک نشست.

مطالب مرتبط
بدون تعارف با یکی از فرماندهان هوافضای سپاه درباره لحظات حساس پرتاب موشک + فیلم
young journalists club

تصاویر دیده نشده از شهیدان باقری و حاجی‌زاده در رزمایش پیامبر اعظم + فیلم

بدون تعارف با یکی از فرماندهان هوافضای سپاه درباره لحظات حساس پرتاب موشک + فیلم
young journalists club

پدر نبود اما فرمانده تا مدرسه همراهش شد + فیلم

بدون تعارف با یکی از فرماندهان هوافضای سپاه درباره لحظات حساس پرتاب موشک + فیلم
young journalists club

رونمایی از توانمندی‌های جدید سپاه و موشک‌های شگفتی‌ساز ایران در انتظار دشمن + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
وحشت مقامات آمریکایی و پناه بردن به پایگاه‌های نظامی برای فرار از تهدیدات! + فیلم
۱۲۲۵

وحشت مقامات آمریکایی و پناه بردن به پایگاه‌های نظامی برای فرار از تهدیدات! + فیلم

۲۱ . آبان . ۱۴۰۵
سناتور دموکرات خواستار کمک به زنان و کودکان آسیب‌دیده شد + فیلم
۸۲۱

سناتور دموکرات خواستار کمک به زنان و کودکان آسیب‌دیده شد + فیلم

۲۱ . آبان . ۱۴۰۵
چرا واگن‌های مترو هنوز از چین به تهران نرسیدند؟ + فیلم
۸۰۹

چرا واگن‌های مترو هنوز از چین به تهران نرسیدند؟ + فیلم

۲۱ . آبان . ۱۴۰۵
آمریکا دیگر توان حملات گسترده علیه ایران را ندارد + فیلم
۷۲۴

آمریکا دیگر توان حملات گسترده علیه ایران را ندارد + فیلم

۲۱ . آبان . ۱۴۰۵
اندیشمند مطرح آمریکایی: ایران در مسیر تبدیل‌شدن به قدرت هژمون منطقه‌ای قرار گرفته است! + فیلم
۵۳۱

اندیشمند مطرح آمریکایی: ایران در مسیر تبدیل‌شدن به قدرت هژمون منطقه‌ای قرار گرفته است! + فیلم

۲۱ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha