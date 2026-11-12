مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان هرمزگان از تکمیل عملیات بازسازی پل‌ شور در محور حاجی آباد - بندرعباس که توسط دشمن آسیب دیده بود و بهره‌برداری از آن خبر داد و گفت: عبور و مرور وسایل نقلیه در این پل برقرار شده است.

روابط عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، عباس شرفی روز پنجشنبه در این زمینه گفت: در پی حملات دشمن آمریکایی در ۲۷ تیرماه سال جاری به زیرساخت‌های جاده‌ای و تخریب کامل دو سازه پل شور در مسیر‌های رفت و برگشت، عملیات بازسازی با بسیج ظرفیت‌های فنی، اجرایی و تجهیزاتی آغاز شد.

وی با اشاره به بازسازی پل مسیر رفت این پل ظرف مدت ۵۵ روز با تلاش شبانه‌روزی عوامل اجرایی، خاطرنشان کرد: با تکمیل عملیات بازسازی پل مسیر برگشت، هر دو سازه مجدداً در مدار بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان هرمزگان با اشاره به مشخصات فنی مسیر بازگشت این پل، بیان کرد: این سازه دارای ۶ دهانه ۲۰ متری، تیر‌های پیش‌ساخته بتنی، پایه‌های میانی بتن مسلح با سه ستون در هر پایه و پی‌های سطحی است که در جریان حملات دشمن، دهانه‌های سوم و چهارم آن به‌طور کامل تخریب شده بود.

شرفی با تأکید بر اهمیت راهبردی محور بندرعباس - حاجی‌آباد در شبکه حمل‌ونقل کشور، عنوان کرد: این محور از شریان‌های مهم جابه‌جایی کالا و ترانزیت کشور محسوب می‌شود و بهره‌برداری مجدد از پل‌های شور، نقش مؤثری در پایداری تردد، تسهیل جابه‌جایی کالا‌های اساسی و استمرار جریان حمل‌ونقل جاده‌ای دارد.

به گزارش ایرنا، بر اثر حمله آمریکا در ۲۶ و ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵، تونل شهید میرزایی بندرعباس مسیر رفت و برگشت و ۹ دهنه پل در محور‌های مختلف و شریانی استان هرمزگان آسیب دیدند.

آسیب به برخی زیرساخت‌های محور‌های ارتباطی هرمزگان در پی تجاوز دشمن، اگرچه بخشی از شریان‌های حیاتی تردد استان را با اختلال مواجه کرد، اما با آغاز عملیات جهادی دستگاه‌های اجرایی، روند ترمیم و بازسازی این زیرساخت‌ها با شتاب آغاز شد و پل‌ها و مسیر‌های آسیب‌دیده یکی پس از دیگری برای بازگشت به مدار تردد آماده شدند.

برچسب ها: پل شور ، هرمزگان ، بهره برداری
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