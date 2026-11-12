سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به احتمال مداخله برخی کشور‌ها در تحولات منطقه و تنگه هرمز تاکید کرد: بهانه‌های فریبنده نمی‌تواند ماهیت مشارکت در همکاری با عمل تجاوزکارانه یا تحریمی آمریکا را تغییر دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش‌های منتشره درباره احتمال تسلیم‌شدن برخی کشور‌ها در برابر فشار‌های آمریکا برای مداخله در تحولات منطقه و تنگه هرمز، در شبکه ایکس نوشت: «گنجشکی که در پی لک‌لک پرواز کند، پاهایش خواهد شکست.» (ضرب‌المثل کره‌ای) هرگونه مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در اقدامات تجاوزکارانه یا تروریسم اقتصادی علیه ایران - از قبیل اعزام یگان دریایی یا تجهیزات و نیرو‌های پشتیبانی - قدامی غیرقانونی، خصمانه و مشارکت در تجاوز نظامی و تروریسم اقتصادی آمریکا تلقی خواهد شد که نه تنها خلاف بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است بلکه به‌موجب قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل، عملی تجاوزکارانه تلقی می‌گردد.

سخنگوی وزارت خارجه افزود : استفاده از عناوین فریبنده‌ای مثل «حفاظت از کشتیرانی» یا «مقابله با دزدی دریایی» هم ماهیت غیرقانونی و خصمانه آن را تغییر نمی‌دهد. پیام ما روشن است: هیچ توافق دوجانبه‌ای با آمریکا مجوز نقض تکالیف حقوقی بین‌المللی یک کشور و مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران نیست. هرگونه همراهی با اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا، مسئولیت تبعات و پیامد‌های آن را متوجه مشارکت‌کنندگان خواهد کرد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

 
برچسب ها: جنایت جنگی ، جنایات آمریکا ، رژیم صهیونیستی
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