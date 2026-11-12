آیین وداع با پیکر ۱۵ شهید گمنام دوران دفاع مقدس پنجشنبه شب در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین تشییع پیکر‌های مطهر این شهدا نیز ساعت ۹ صبح روز جمعه ۲۲ آبان همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) از عرصه میدان شهدا به سمت حرم مطهر رضوی انجام می‌شود.

از این تعداد هشت شهید به‌عنوان مهمان در مراسم تشییع مشهد حضور دارند که پس از برگزاری مراسم سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، پیکر‌های مطهر آنان به معراج شهدای تهران منتقل خواهد شد.

پیکر مطهر هفت شهید دیگر نیز پس از تشییع در بازه زمانی ۲۳ آبان تا دوم آذرماه در مجتمع آموزشی حضرت مهدی (عج) در مشهد، سپاه ناحیه تایباد، بوستان باغ ملی شهر گناباد، شهرک مسکونی شهید مهاجر پالایشگاه گاز سرخس، بوستان شهر عبدل‌آباد، بوستان شهر زوزن و قدمگاه امام رضا (ع) در روستای دهسرخ به خاک سپرده خواهد شد.

به گفته سرهنگ ابوطالب جوان مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان رضوی پیکر‌های مطهر این شهدا در مناطق عملیاتی فکه، جزیره مجنون، شرق دجله، شرق بصره، شلمچه و مهران تفحص شده‌اند.

این شهدای والامقام در عملیات‌های والفجر مقدماتی، خیبر، رمضان، بدر، والفجر ۳، کربلای پنج و تک دشمن در سال ۱۳۶۷ به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند و سن تقریبی آنها در زمان شهادت بین ۱۷ تا ۲۶ سال تخمین زده شده است.

استان خراسان رضوی ۱۷ هزار و ۱۳۹ شهید، ۴۸ هزار و ۶۷۱ جانباز و سه هزار و ۳۸۳ آزاده در راه تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی تقدیم کرده است.