باشگاه خبرنگاران جوان - یک باور رایج، اما آسیب‌زا در بین بسیاری از زوجین وجود دارد اینکه «عشق واقعی یعنی هیچ مرزی بین ما وجود نداشته باشد».

همین نگاه باعث می‌شود خیلی از زوج‌ها احساس کنند پس از ازدواج، دیگر مالک هیچ خلوت و فضای شخصی‌ای نیستند و برای اثبات صداقت خود، باید از ریزترین اتفاقات گذشته تا گذراترین افکار روزانه‌شان را بدون هیچ فیلتری پیش روی شریک زندگی‌شان بگذارند.

اما آیا صمیمیت در زندگی مشترک به معنای حذف کامل مرز‌های فردی است؟

زهره کاظم‌زاده، روان‌شناس، طرحواره‌درمانگر و زوج‌درمانگر، در پاسخ به این دغدغه مهم زوج‌ها، بر ضرورت وجود حریم شخصی تأکید می‌کند: «همه‌چیز را نباید به همسرت بگویی! بله، حتی در صمیمی‌ترین رابطه‌ها هم داشتن حریم شخصی حق تو است. اما یک سؤال مهم وجود دارد. مرز بین حریم خصوصی و پنهان‌کاری کجاست؟ قرار نیست ازدواج به معنای حذف تمام مرز‌های شخصی باشد. قرار هم نیست برای اثبات صداقت، تمام افکار و احساساتت را بدون فیلتر بیان کنی.»

۵ راز مجازی که لازم نیست به همسرتان بگویید

بسیاری از تنش‌های زناشویی زمانی شکل می‌گیرد که افراد تفاوت میان حق داشتن خلوت شخصی و عدم صداقت را نمی‌دانند و از شریک زندگی‌شان انتظار دارند مثل یک کتاب باز، تمام ذهن و گذشته‌اش را ورق بزند.

این زوج‌درمانگر ۵ مصداق روشن از مواردی را که هر فردی می‌تواند بدون عذاب وجدان در حریم شخصی خود نگه دارد، این‌گونه دسته‌بندی می‌کند: «چه چیز‌هایی را می‌توانی برای خودت نگه داری؟ اول، افکار گذرا و ناخواسته‌ای که لزوماً بازتاب خواسته واقعی تو نیستند. دوم، جزئیات خصوصی گذشته که ارتباطی با زندگی مشترک امروزت ندارند و افشای آنها ضرورتی ندارد. سوم، راز‌ها و درد دل‌های دوستان و خانواده‌ات که به تو اعتماد کرده‌اند. چهارم، دفتر خاطرات، گفت‌و‌گو‌های درونی و فضای شخصی خودت؛ و پنجم، احساساتی که هنوز در حال شناختن و پردازش آنها هستی و برای بیانشان به زمان نیاز داری.»

راز‌های ممنوعه که اعتماد را ویران می‌کنند

در سوی دیگر ماجرا، گاهی افراد پشت نقاب حریم شخصی پنهان می‌شوند تا از زیر بار مسئولیت کار‌های اشتباه یا تصمیم‌های یک‌طرفه شانه خالی کنند؛ جایی که دیگر نامش خلوت فردی نیست و مستقیماً امنیت رابطه را هدف قرار می‌دهد.

کاظم‌زاده درباره این خطوط قرمز هشدار می‌دهد: «اینجا دیگر صحبت از حریم خصوصی نیست؛ صحبت از اعتماد و مسئولیت‌پذیری در رابطه است: بدهی‌ها و مشکلات مالی مهمی که روی زندگی مشترک اثر می‌گذارند؛ ارتباط عاطفی یا جنسی خارج از تعهدات رابطه؛ تصمیم‌های مهمی که آینده مشترکتان را تغییر می‌دهند؛ مشکلات جدی سلامت که بر همسرت یا زندگی مشترک اثر می‌گذارند؛ و رفتار‌هایی که آگاهانه اعتماد همسرت را نقض می‌کنند. یادت باشد: پنهان کردن چیزی برای فرار از پاسخ‌گویی، با حفظ حریم خصوصی فرق دارد.»

آیا مرز‌های شما سالم است؟

یکی از چالش‌های همیشگی زوج‌ها، موضوع دسترسی به تلفن همراه، پیام‌ها و جزئیات روزمره یکدیگر است. اما چطور بفهمیم مرزی که کشیده‌ایم نشانه یک رابطه بالغانه است یا زنگ خطری برای پنهان‌کاری؟

این روان‌شناس در پایان، معیار دقیقی برای سنجش این مرز ارائه می‌دهد: «یک ازدواج سالم به معنای این نیست که همسرت باید به تمام رمز‌های گوشی، تمام افکار، تمام مکالمات و تمام جزئیات زندگی تو دسترسی داشته باشد. صمیمیت یعنی بتوانی خودت باشی، بدون اینکه مجبور باشی از تمام مرز‌های شخصی‌ات عبور کنی. اما اگر برای حفظ یک راز مجبور باشی مدام دروغ بگویی، واقعیت را تحریف کنی یا اعتماد طرف مقابل را قربانی کنی، احتمالاً باید درباره ماهیت آن راز بیشتر فکر کنی.»

منبع: فارس