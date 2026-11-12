سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن از اجرای چندین عملیات علیه اهداف نفتی و نظامی در عمق خاک عربستان، از جمله تاسیسات نفتی ینبع و پایگاه هوایی خمیس مشیط خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، از اجرای دو عملیات نظامی در عمق خاک عربستان سعودی خبر داد و اعلام کرد که در عملیات نخست، ایستگاه پمپاژ شماره ۷ در خط لوله انتقال نفت شرق به غرب با استفاده از یک فروند پهپاد هدف قرار گرفت و این عملیات با موفقیت به هدف خود رسید. در عملیات دوم نیز تاسیسات نفتی «ینبع» هدف قرار گرفت و حمله با دقت به هدف اصابت کرد.

وی همچنین اعلام کرد که نیرو‌های مسلح یمن با استفاده از یک فروند پهپاد، یک هواپیمای ترابری نظامی را در فرودگاه شروره هدف قرار دادند و این عملیات نیز به هدف خود رسید. در عملیاتی دیگر، پایگاه هوایی خمیس مشیط با یک فروند موشک بالستیک هدف حمله قرار گرفت که به گفته وی، موشک مستقیما به هدف اصابت کرد.

سرتیپ سریع ادعا‌های عربستان درباره رهگیری دو موشک در آسمان مکه مکرمه را رد کرد و آن را «تهمتی بزرگ» خواند. وی تاکید کرد که عربستان پس از هر عملیات موفق نیرو‌های یمن علیه تاسیسات نفتی آن و ناکامی در رهگیری حملات، به جعل دروغ و افترا به نام مقدسات متوسل می‌شود.

در تحولات میدانی نیز سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن از اجرای ۶ عملیات نظامی علیه تجمعات نیرو‌های سعودی خبر داد که تحت نظارت بدر الحربی، افسر سعودی، در اردوگاه «خرز» و مناطق دیگری در راس‌العاره و خرز در استان لحج مستقر شده بودند.

به گفته سریع، این عملیات با استفاده از ۶ موشک بالستیک انجام شد و موشک‌ها مستقیما به اهداف اصابت کردند که در پی آن ده‌ها نفر از نیرو‌های مستقر در این تجمعات کشته و زخمی شدند.

همچنین رسانه جنگی یمن تصاویری از عملیات هدف قرار دادن تجمعات نیرو‌های وابسته به عربستان با فرماندهی فارس الشمری در شرق شهرستان مدغل در استان مارب منتشر کرد. در این تصاویر، انهدام شماری از خودرو‌های زرهی و تجهیزات نظامی این نیرو‌ها به نمایش درآمده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ یمن ، حمله به عربستان
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