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فقر ساختاری در فرانسه؛ صف نیازمندان غذا طولانی‌تر شد + فیلم

هم‌زمان با نزدیک شدن به سال نو میلادی، خیریه‌های فرانسه از افزایش نیازمندان و گسترش فقر ساختاری در این کشور خبر می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک‌های غذا در روزهای اخیر با مراجعه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای از مردم خواسته‌اند بخشی از خرید خود را به نیازمندان اختصاص دهند. شمار دریافت‌کنندگان کمک غذایی در فرانسه از یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در شش سال قبل به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سال گذشته رسیده و در یکی از مناطق شمال‌شرقی پاریس نیز تعداد نیازمندان از ۳۸ هزار به ۶۸ هزار نفر افزایش یافته است.

افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، دانشجویان و بازنشستگان را نیز به جمع نیازمندان اضافه کرده است؛ این در حالی است که کمک‌های مردمی و محصولات اهدایی طی دو تا سه سال گذشته کاهش یافته و درخواست‌ها بیشتر شده است. بر اساس بررسی مؤسسات آماری، ۲۰ درصد مردم فرانسه هر هفته ناچارند یک یا چند وعده غذایی خود را حذف کنند.

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