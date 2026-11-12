ترامپ در تلاش است پیش از بازگشت اکثریت دموکرات به کنگره، لایحه ۳۵۰ میلیارد دلاری افزایش بودجه نظامی آمریکا را به تصویب برساند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از اعضای جمهوری‌خواه سنا خواست هرچه سریع‌تر از تصویب بسته بودجه ۳۵۰ میلیارد دلاری که هدف آن تأمین مالی ارتش آمریکا است، حمایت کنند.

ترامپ در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «من در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌ام ارتش آمریکا را بازسازی کردم و اکنون این کار را دوباره، بزرگ‌تر و بهتر از همیشه، انجام می‌دهیم».

او همچنین گفت که دموکرات‌ها قصد دارند پس از بازگشت به کنگره در ماه ژانویه، مانع این «سرمایه‌گذاری تاریخی» در امنیت ملی آمریکا شوند و می‌خواهند نیرو‌های نظامی این کشور «ضعیف و بی‌دفاع» بمانند.

رئیس‌جمهور آمریکا از اعضای سنا خواست فوراً روند تصویب این لایحه را پیش ببرند و تأکید کرد که جمهوری‌خواهان باید از نیرو‌های نظامی حمایت کنند و دموکرات‌ها چنین کاری نخواهند کرد.

مجلس نمایندگان آمریکا در ژوئیه گذشته بودجه دفاعی ۱.۱۵ تریلیون دلاری این کشور برای سال ۲۰۲۷ را تصویب کرد و به سنا فرستاد، اما این طرح هنوز به دلیل مخالفت دموکرات‌ها در سنا به تصویب نهایی نرسیده است.

جمهوری‌خواهان اکنون می‌خواهند ۳۵۰ میلیارد دلار دیگر به این بودجه اضافه کنند. آنها برای تصویب این مبلغ از روش «آشتی بودجه‌ای» استفاده می‌کنند؛ این روش به جمهوری‌خواهان اجازه می‌دهد لایحه را تنها با رأی موافق بیش از نیمی از سناتور‌ها تصویب کنند و برای تصویب آن نیازی به حمایت دموکرات‌ها نداشته باشند.

بودجه دفاعی ۱.۵ تریلیون دلاری که برای سال ۲۰۲۷ درخواست شده، حدودا ۴۵ درصد بیشتر از کل بودجه دفاعی آمریکا در سال جاری است و منتقدان داخلی، این افزایش را بیش از حد سنگین می‌دانند. 

در واقع، دموکرات‌ها با اختصاص بودجه بیشتر به پنتاگون در شرایطی که آمریکا درگیر جنگ با ایران است، مخالفت کرده‌اند. در این شرایط، برخی جمهوری‌خواهان محافظه‌کار مالی هم می‌گویند افزایش هزینه‌های نظامی باید با کاهش هزینه‌های دیگر دولت جبران شود؛ موضوعی که خود اختلافات تازه‌ای در کنگره ایجاد کرده است.

منبع: واشنگتن تایمز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، بودجه نظامی ، ارتش آمریکا
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