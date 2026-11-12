وزارت کشور امارات از افزایش شمار قربانیان تصادف زنجیره‌ای در فجیره به ۱۴ کشته و ۳۰ زخمی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت کشور امارات امروز پنجشنبه اعلام کرد شمار قربانیان یک سانحه رانندگی در امارت فجیره به ۱۴ کشته و ۳۰ زخمی افزایش یافته است. بر اساس اطلاعات اولیه، این حادثه در پی برخورد ۲۳ وسیله نقلیه، از جمله پنج کامیون، رخ داده است.

وزارت کشور امارات در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد، اعلام کرد که نهاد‌های مسئول همچنان در حال رسیدگی به پیامد‌های این حادثه هستند و با افزایش تلاش‌های میدانی، خدمات درمانی لازم را به مصدومان ارائه می‌کنند. همچنین اقدامات و تحقیقات برای روشن شدن ابعاد و جزئیات این سانحه ادامه دارد.

این وزارتخانه با تاکید بر ادامه پیگیری حادثه و هماهنگی میان نهاد‌های ذی‌ربط، وعده داد پس از تایید اطلاعات جدید، جزئیات آن را منتشر کند. همچنین از شهروندان خواست اخبار را صرفا از منابع رسمی دریافت کنند و از انتشار شایعات و اطلاعات تأییدنشده بپرهیزند.

از سوی دیگر، فرماندهی کل پلیس فجیره جزئیات این سانحه را تشریح کرد و اعلام کرد که حادثه پیش از نیمه‌شب در خیابان شیخ خلیفه بن زاید، در ورودی امارت فجیره، رخ داده است.

بر اساس اعلام پلیس، این حادثه زمانی آغاز شد که راننده یک کامیون در حین حرکت کنترل وسیله نقلیه خود را از دست داد و با خودروی دیگری برخورد کرد. کامیون پس از آن واژگون شد و با چند خودروی دیگر که به دلیل کندی ترافیک متوقف شده بودند، برخورد کرد.

پلیس افزود این برخورد موجب آتش‌سوزی کامیون شد و شعله‌های آتش به چند خودروی دیگر نیز سرایت کرد که در نتیجه آن شماری از افراد جان باختند و تعدادی نیز زخمی شدند.

در خصوص وضعیت مصدومان، پلیس فجیره اعلام کرد ۱۵ نفر پس از دریافت خدمات درمانی لازم از بیمارستان مرخص شده‌اند و ۱۵ نفر دیگر همچنان متناسب با وضعیت جسمانی خود در بیمارستان‌ها تحت درمان هستند.

پلیس همچنین اعلام کرد که در میان جان‌باختگان، شهروندان اماراتی و افرادی از ملیت‌های دیگر، از جمله عمانی، هندی، برزیلی، پاکستانی، اردنی و مصری حضور دارند. روند شناسایی هویت این افراد از طریق آزمایش‌های دی‌ان‌ای همچنان ادامه دارد.

منبع: المیادین

برچسب ها: تصادف زنجیره ای ، امارات متحد عربی
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