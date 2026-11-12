باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی- امیرحسین بابا، ورزشکار ملی‌پوش قمی بسکتبال با ویلچر، در برنامه زنده تلویزیونی سیمای ورزش با اشاره به مشکلات پیش روی ورزشکاران این رشته اظهار داشت: نبود توپ مناسب، کمبود تجهیزات و نداشتن سالن تمرین، از جمله دغدغه‌های همیشگی ماست.

وی در ادامه با اشاره به هزینه‌های رفت‌وآمد تصریح کرد: هزینه رفت‌وآمد برای حضور در تمرینات نیز فشار مضاعفی بر ورزشکاران وارد می‌کند و با توجه به نبود منبع درآمد پایدار، تأمین این هزینه‌ها برای بسیاری از ما دشوار است.

بابا با اشاره به دغدغه‌های معیشتی ورزشکاران خاطرنشان کرد: نداشتن شغل و منبع درآمد پایدار، انگیزه ادامه فعالیت ورزشی را کاهش می‌دهد و ورزشکاران در کنار تمرینات سخت، نگران تأمین معیشت خود نیز هستند.

وی در پایان تأکید کرد: ورزشکاران بسکتبال با ویلچر با وجود این مشکلات، با عشق و اراده در میادین حاضر می‌شوند و انتظار دارند مسئولان با حمایت‌های لازم، زمینه توسعه این رشته و رفع دغدغه‌های تجهیزاتی و معیشتی ورزشکاران را فراهم کنند.