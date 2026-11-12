باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در شب‌ شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) بار دیگر شاهد حضوری از جنس نور و ایثار شد؛ حضوری که کوچه‌های شیراز را به عطر آلاله‌های خونین‌بال دفاع مقدس معطر کرد و دل‌های داغدار زائران و مجاوران را تا افق کربلا پرواز داد.

پیکر‌های مطهر ۶ تن از شهدای گمنام دوران دفاع مقدس، در میان موجی از استقبال پرشور، اشک‌بار و حسرت‌برانگیز مردم ولایتمدار شیراز، قدم‌رنجه کرده و به سومین حرم اهل بیت (ع) در ایران اسلامی وارد شدند. این ورود، در فضای معنوی شب شهادت صدیقه طاهره (س)، صحن و سرای آستان احمدی را به تابلویی زنده از پیوند عمیق نسل امروز با آرمان‌های بلند مقاومت تبدیل کرد.

روایتی از نسل‌ها؛ وقتی جوانان دوشادوش پیشکسوتان آمدند

با ورود این مسافران خاکریز‌های خون و شرف، نوای دلنشین «شهید گمنام سلام» در صحن و سرا طنین‌انداز شد و بغض‌های کهنه حاضران را شکست.

تصویر تماشایی این آیین، حضور پرشور نسلی بود که روز‌های دفاع و آتش را تنها در ورق‌های تاریخ خوانده‌اند؛ اما امروز دوشادوش پیشکسوتان و رزمندگان دیروز، دوشادوش تابوت پاک شهدا، استواری خود را بر سر عهد دیرین با ارزش‌های انقلاب اسلامی فریاد زدند.

دستان جوان شیرازی که تابوت‌ها را بر دوش می‌کشیدند، گواهی روشن بر این حقیقت بود که فرهنگ ایثار و شهادت مرز زمان را درنوردیده است.

مادران چشم‌انتظار و روایتی از صبری زینبی

در میان جمعیت مشتاق، حضور مادران داغدیغه‌ای که با تصاویری از جگرگوشه‌های مفقودالاثر و شهید خود به استقبال آمده بودند، فضایی سرشار از حماسه و عاطفه آفرید.

این مادران، با چشمانی بارانی و دل‌هایی مالامال از داغ هجران، بر تابوت این فرزندان بی‌نام‌و‌نشان بوسه زدند تا معنای غریب گمنامی را با صبری زینبی معنا کنند؛ آنها گریستند تا به یاد آورند که داغ فراق، میراثی پیوسته از کربلا تا عصر حاضر است.

تقویم وداع و خاک‌سپاری؛ تجدید عهد با شهدا در شیراز و فارس

ستاد برگزاری این آیین معنوی، جزئیات ادامه مراسم تشییع و خاک‌سپاری این شهدای والامقام را به شرح زیر اعلام کرد: جمعه، ۲۲ آبان‌ماه (ساعت ۸:۳۰ صبح): آیین باشکوه تشییع عمومی از «میدان شهدا» به سمت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

عصر جمعه، ۲۲ آبان: پیکر‌های مطهر دو تن از این شهدا برای آرام گرفتن در ابدیت، در بوستان شهدای دارالرحمه شیراز و همچنین شهر مبارک‌آباد از توابع شهرستان قیروکارزین به خاک سپرده می‌شوند.

دوشنبه، ۲ آذرماه (همزمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین س): پنج نقطه دیگر در پهنای استان فارس میزبان ۵ تن دیگر از شهدای گمنام خواهند بود تا در خاک این دیار آرام گیرند.

همچنین بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، پیکر‌های مطهر ۱۳ تن از شهدای گمنام نیز پس از پایان آیین‌های تشییع در شیراز، در روز جمعه ۲۲ آبان جهت مراسم‌های بعدی به تهران بدرقه خواهند شد.

شیراز امشب میزبان کسانی است که نامشان در دفتر زمین گم، اما در آسمان و ملکوت الهی با افتخار ثبت شده است؛ مردانی بی‌ادعا که آمدند تا بار دیگر قطب‌نمای غیرت و وطن‌دوستی را در دل این سرزمین تنظیم کنند.