دبیرکل ناتو در پی مذاکرات دیپلماتیک فشرده میان طرف‌های جنگ اوکراین در امارات، روسیه و ایرلند، دستیابی به صلح را همچنان نامشخص دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مارک روته، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که پس از مذاکرات دیپلماتیک فشرده در امارات، روسیه و ایرلند، به‌سختی می‌توان گفت که احتمال دستیابی به صلح در اوکراین افزایش یافته است یا خیر.

روته در حاشیه نشست اروپایی در دوبلین گفت: «اظهارنظر قطعی درباره این موضوع بسیار دشوار است.» با این حال، وی از «تلاش‌های مستمر» مذاکره‌کنندگان آمریکایی، اروپایی و اوکراینی برای پایان دادن به این درگیری تمجید کرد.

اظهارات دبیرکل ناتو در حالی مطرح می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین در روز‌های اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده است. روز‌های ۱۰ و ۱۱ نوامبر، مذاکرات مستقیم میان هیئت‌های روسیه و اوکراین با میانجی‌گری آمریکا در ابوظبی برگزار شد؛ مذاکراتی که نخستین گفت‌و‌گو‌های مستقیم دو طرف از ماه فوریه به شمار می‌رفت.

این مذاکرات به توافق اولیه برای انجام یک تبادل گسترده اسیران جنگی منجر شد، اما طرفین در مسائل اساسی، به‌ویژه اختلافات ارضی، همچنان فاصله زیادی با یکدیگر دارند.

روسیه بر واگذاری کامل منطقه دونباس از سوی اوکراین تاکید دارد، در حالی که کی‌یف این خواسته را رد کرده است. موضوع تضمین‌های امنیتی پس از جنگ و چارچوب امنیتی آینده اروپا نیز از دیگر محور‌های اختلافی دو طرف است.

منبع: النشره

برچسب ها: جنگ اوکراین ، دبیرکل ناتو
خبرهای مرتبط
زلنسکی مذاکرات سه‌جانبه ابوظبی را «سازنده و محتوایی» توصیف کرد
ویتکاف: نمایندگان اروپا در مذاکرات صلح اوکراین حضور نداشتند
توافق روسیه و اوکراین برای تبادل گسترده اسرا در مذاکرات ابوظبی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: دموکرات‌ها فاسد و شرور هستند
صعودی شدن بهای نفت پس از اظهارات ترامپ درباره ایران
زلنسکی: پیشرفت مذاکرات صلح به رویکرد آمریکا در قبال روسیه بستگی دارد
انفجار خودرو در سن‌پترزبورگ یک کشته بر جا گذاشت
زخمی شدن شماری از خدمه نفتکش در پی حمله با پرتابه ناشناس در خلیج فارس
طالبانی: ایران طرف حمله کننده به کورمور نبود
هشدار بمب‌گذاری در ایستگاه قطار کاله فرانسه
چین: آمریکا از طرح ادعا‌های جاسوسی علیه پکن دست بردارد
تلاش ائتلاف آیزنکوت برای لغو ۵ قانون دوران نتانیاهو پیش از تشکیل کابینه جدید
عراق: انحصار سلاح تا چند ماه دیگر تعیین تکلیف می‌شود
آخرین اخبار
۴۴ کشته و زخمی طی تصادف زنجیره‌ای در فجیره امارات
ترامپ در تلاش برای تصویب بودجه نظامی پیش از بازگشت موج آبی به کنگره
حمله یمن به تاسیسات نفتی ینبع و ایستگاه پمپاژ نفت عربستان
سقوط ۳ درصدی قیمت طلا در پی افزایش بهای نفت
مکرون: شواهدی از دخالت قدرت‌های خارجی در تهدید‌های سایبری اروپا نداریم
کشته شدن ۴ نظامی ترکیه در حادثه سقوط بالگرد
وقوع حادثه دریایی در تنگه هرمز
انصارالله یمن از حزب‌الله عراق حمایت کرد
ویتکاف: دور جدید مذاکرات سه‌جانبه درباره اوکراین برگزار می‌شود
تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید با چند زخمی
زلنسکی از بازگشت محدودیت‌های استارلینک در اوکراین خبر داد
طالبانی: ایران طرف حمله کننده به کورمور نبود
صعودی شدن بهای نفت پس از اظهارات ترامپ درباره ایران
ملونی پس از موج تهدید‌های سایبری خواستار اتحاد سیاسی در ایتالیا شد
قیمت گاز در اروپا بار دیگر از مرز هزار دلار عبور کرد
پیشنهاد پوتین برای ایجاد منطقه بشردوستانه در شرق اوکراین
زخمی شدن شماری از خدمه نفتکش در پی حمله با پرتابه ناشناس در خلیج فارس
ویتکاف: نمایندگان اروپا در مذاکرات صلح اوکراین حضور نداشتند
عراق: انحصار سلاح تا چند ماه دیگر تعیین تکلیف می‌شود
اتحادیه اروپا دوشنبه تحریم‌های جدیدی علیه روسیه تصویب می‌کند
ترامپ: دموکرات‌ها فاسد و شرور هستند
شهادت کودک ۱۰ ماهه بر اثر سرما در غزه
هشدار بمب‌گذاری در ایستگاه قطار کاله فرانسه
چین: آمریکا از طرح ادعا‌های جاسوسی علیه پکن دست بردارد
زلنسکی: پیشرفت مذاکرات صلح به رویکرد آمریکا در قبال روسیه بستگی دارد
انفجار خودرو در سن‌پترزبورگ یک کشته بر جا گذاشت
تلاش ائتلاف آیزنکوت برای لغو ۵ قانون دوران نتانیاهو پیش از تشکیل کابینه جدید
افزایش هزینه گرمایش خانه‌ها در آمریکا همزمان با بحران انرژی
ورود فرستادگان ترامپ به مسکو برای دیدار با پوتین
۲ کشته و بیش از ۱۰ زخمی در پی ریزش ساختمان در نیویورک