باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مارک روته، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که پس از مذاکرات دیپلماتیک فشرده در امارات، روسیه و ایرلند، به‌سختی می‌توان گفت که احتمال دستیابی به صلح در اوکراین افزایش یافته است یا خیر.

روته در حاشیه نشست اروپایی در دوبلین گفت: «اظهارنظر قطعی درباره این موضوع بسیار دشوار است.» با این حال، وی از «تلاش‌های مستمر» مذاکره‌کنندگان آمریکایی، اروپایی و اوکراینی برای پایان دادن به این درگیری تمجید کرد.

اظهارات دبیرکل ناتو در حالی مطرح می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین در روز‌های اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده است. روز‌های ۱۰ و ۱۱ نوامبر، مذاکرات مستقیم میان هیئت‌های روسیه و اوکراین با میانجی‌گری آمریکا در ابوظبی برگزار شد؛ مذاکراتی که نخستین گفت‌و‌گو‌های مستقیم دو طرف از ماه فوریه به شمار می‌رفت.

این مذاکرات به توافق اولیه برای انجام یک تبادل گسترده اسیران جنگی منجر شد، اما طرفین در مسائل اساسی، به‌ویژه اختلافات ارضی، همچنان فاصله زیادی با یکدیگر دارند.

روسیه بر واگذاری کامل منطقه دونباس از سوی اوکراین تاکید دارد، در حالی که کی‌یف این خواسته را رد کرده است. موضوع تضمین‌های امنیتی پس از جنگ و چارچوب امنیتی آینده اروپا نیز از دیگر محور‌های اختلافی دو طرف است.

منبع: النشره