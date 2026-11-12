طنین نوای روضه و حضور شهید گمنام در پایگاه شهید دوران + فیلم و عکس

پیکر مطهر شهید گمنام ۱۸ ساله‌ لشکر اسلام که در عملیات بدر به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود، بر دوش ساکنین ولایتمدار پایگاه هوایی شهید دوران شیراز تشییع شد تا در تقاطع سوگ فاطمی و شمیم شهادت، جلوه‌ای ماندگار از ارادت به اهل‌بیت (ع) رقم بخورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - هم‌زمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ساکنین پایگاه هوایی شهید دوران با استقبال باشکوه از پیکر مطهر شهید گمنام، جلوه‌ای از عشق، ارادت و دلدادگی به فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشتند.

این مراسم معنوی پس از استقبال مردمی، در مسجد صاحب الزمان (عج) ادامه یافت و حاضران در سوگ شهادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (س)، با برگزاری مراسم روضه‌خوانی، سینه‌زنی و قرائت دعا، به عزاداری و سوگواری پرداختند.

هم‌نشینی عطر حضور شهید گمنام با نوای روضه حضرت زهرا (س)، فضای مسجد را سرشار از معنویت و حزن کرد و مردم با چشمانی اشکبار، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، ارادت خود را به ساحت اهل‌بیت (ع) ابراز داشتند.

این مراسم، جلوه‌ای زیبا از پیوند فرهنگ شهادت با مکتب اهل‌بیت (ع) بود؛ پیوندی که یادآور راه مردانی است که با تأسی به سیره حضرت زهرا (س) و در مسیر دفاع از ارزش‌های اسلام، جان خود را فدا کردند.

شهید گمنام والامقام که در این مراسم مورد استقبال و تکریم مردم و ساکنین پایگاه هوایی شهید دوران قرار گرفت، در سن ۱۸ سالگی و در جریان عملیات غرورآفرین بدر به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.

پیکر مطهر این شهید پس از سال‌ها چشم‌انتظاری، در منطقه شرق دجله تفحص و شناسایی شده است تا بار دیگر عطر ایثار و شهادت در فضای این پایگاه طنین‌انداز شود.

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برچسب ها: پایگاه هوایی ، شهید گمنام ، شهید دوران شیراز ، شهادت حضرت فاطمه (س)
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