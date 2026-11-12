سفارت جمهور اسلامی ایران در انگلیس با صدور بیانیه ای اتهامات امنیتی و جاسوسی علیه تهران را قاطعانه رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سفارت جمهور اسلامی ایران در  انگلیس با صدور بیانیه ای اتهامات امنیتی و جاسوسی علیه تهران را قاطعانه رد کرد.

در این بیانیه که روز پنجشنبه در صفحه رسمی سفارت جمهوری اسلامی ایران در شبکه ایکس منتشر شده، آمده است: سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن، اقدامات مخرب مقامات قضایی انگلیس در انتساب هدایت یا حمایت از اقدامات خشونت‌آمیز در این کشور و همچنین هرگونه ارتباط ادعایی میان افراد مورد نظر و نهادهای ایرانی به دولت جمهوری اسلامی ایران و یا طرح ادعای نقش آنان در فعالیت‌های جاسوسی را قاطعانه رد می‌کند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران افزود: این سفارت بهره‌برداری ابزاری از اتهامات امنیتی و فرآیندهای قضایی برای پیشبرد اهداف سیاسی علیه ایران را غیرقابل‌قبول می‌داند چرا که چنین رویه‌هایی، فضای لازم برای شکل‌گیری روایت‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرده و موجب ایجاد بدبینی نسبت به جامعه ایرانیان مقیم انگلیس می‌شود.

در بخش پایانی بیانیه تصریح شده است: سفارت جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت رسیدگی حرفه‌ای و کاملاً منطبق با قانون این مسائل حساس توسط مقامات انگلیسی تأکید می کند. همچنین، این سفارت با یادآوری تعهدات بین‌المللی انگلیس، به مقامات این کشور خاطرنشان می‌سازد که آنان مسئولیت دارند حقوق اتباع ایرانی از جمله دسترسی به وکیل، حق پیگیری مجاری قانونی و تجدیدنظرخواهی و دسترسی کنسولی را تامین کنند.

برچسب ها: سفارت ایران ، اتهامات امنیتی ، انگلیس
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