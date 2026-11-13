نتانیاهو پس از اعتراض آیزنکوت، در نشستی با حضور دبیر نظامی خود، او را در جریان آخرین تحولات امنیتی و سیاسی اسرائیل قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شبکه الجزیره به نقل از بیانیه مشترک بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، و گادی آیزنکوت اعلام کرد که نشست توجیهی امنیتی با حضور دبیر نظامی نخست‌وزیر به پایان رسیده است.

بر اساس این بیانیه، آیزنکوت در جریان این نشست از چالش‌های امنیتی و سیاسی کنونی پیش روی اسرائیل مطلع شده است.

گادی آیزنکوت، رهبر حزب «یاشار» و مأمور تشکیل کابینه جدید، روز چهارشنبه از مشاور حقوقی کابینه موقت خواست نتانیاهو را ملزم کند گزارش‌های امنیتی و اطلاعاتی منظم و جامعی در اختیار او قرار دهد. او مدعی شد درخواست‌های قبلی تیمش برای دریافت این گزارش‌ها بی‌پاسخ مانده است. 

آیزنکوت همچنین به نتانیاهو هشدار داد که در دوره انتقال قدرت، از تصمیم‌گیری‌های نظامی غیرضروری و اقداماتی که فوریت امنیتی ندارند، خودداری کند. این هشدار در شرایطی مطرح شد که گزارش‌هایی درباره احتمال اقدام نظامی جدید رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران و مخالفت برخی مقام‌های امنیتی با چنین اقدامی منتشر شده بود.

سرانجام روز پنجشنبه، نتانیاهو و آیزنکوت در دفتر نخست‌وزیری در قدس اشغالی، با حضور گای مارکیزانو، دبیر نظامی نخست‌وزیر، دیدار کردند. در بیانیه مشترک دو طرف اعلام شد که آیزنکوت در جریان تحولات و چالش‌های سیاسی و امنیتی رژیم تروریستی اسرائیل قرار گرفته است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: نخست وزیر اسرائیل ، گادی آیزنکوت
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