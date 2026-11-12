همزمان با شب شهادت حضرت زهرا(س)، حرم مطهر بانوی کرامت(س) میزبان دسته‌های عزاداری بود که اردات خود را به ساحت بانوی دو عالم ابراز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی- در شب شهادت حضرت صدیقه طاهره(س)، حرم مطهر کریمه اهل بیت(س) میزبان دسته‌های عزاداری از نقاط مختلف شهر قم بود؛ دسته‌هایی که با پرچم‌های سیاه و نوای مرثیه، در فضایی سرشار از اندوه و ارادت، یاد مظلومیت حضرت زهرا(س) را گرامی داشتند.

در این شب حزن انگیز  خیل عظیم عزاداران به سمت حرم مطهر روانه شدند و با برپایی دسته‌های عزاداری با حرکت در مسیرهای منتهی به حرم، نوحه‌سرایی و سینه‌زنی کردند.

در این مراسم، عزاداران با در دست داشتن پرچم‌های سیاه و تصاویر حضرت زهرا(س)، ارادت خود را به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) نشان دادند. برخی از دسته‌ها نیز با برپایی ایستگاه‌های صلواتی، از زائران و عزاداران پذیرایی کردند.

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برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، شهادت حضرت زهرا(س)
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