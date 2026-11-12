وقتی «موشک قیام» در میدان معلم بر دوش اراده مردم ایستاد + فیلم

هم‌زمان با شب شهادت حضرت زهرا (س) و هفته هوافضا، مردم بصیر شیراز در دویست‌و‌پنجاه‌وهفتمین حضور متوالی خود در سنگر خیابان، ضمن تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب، از موشک «قیام» در میدان معلم شیراز استقبال کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در تقویم حماسه‌آفرینی‌های مردم فارس، روز‌ها و شب‌ها تنها با گذر تقویم ورق نمی‌خورند، بلکه هر برگ از آن تجلی‌بخش داستانی از پایداری، بصیرت و حضور در صحنه است.

در شب حزن‌انگیز و جانسوز شهادت دخت نبی مکرم اسلام، حضرت فاطمه زهرا (س)، و هم‌زمان با گرامیداشت هفته هوافضا، شهر راز شاهد روایتی منحصر‌به‌فرد از پیوند عمیق میان مکتب اهل‌بیت (ع)، فرهنگ مقاومت و دستاورد‌های خیره‌کننده دفاعی کشور بود؛ جایی که میدان معلم شیراز به کانون تجلی اراده آهنین ملتی بدل شد که هیچ‌گاه سنگر خیابان و دفاع از آرمان‌ها را خالی نمی‌گذارند.

دویست و پنج‌وپنجاه‌وهفتمین حضور؛ حضوری از جنس استقامت متوالی

در شرایطی که دشمنان این مرزوبوم با جنگ روانی و توطئه‌های مختلف به دنبال تضعیف اراده عمومی هستند، مردم بصیر و ولایتمدار فارس در «دویست و پنجاه و هفتمین حضور متوالی» خود در سنگر خیابان، بار دیگر معنای راستین همبستگی و ایستادگی را معنا کردند.

این استمرار بی‌نظیر، گواهی روشن بر این حقیقت است که حضور مردم در صحنه‌های دفاع از انقلاب، حرکتی مقطعی و احساسی نیست، بلکه جریانی ریشه‌دار، متکی بر بصیرت و برخاسته از عهدی ناگسستنی با راه شهداست.

شمیم فاطمی در سایهسار اقتدار موشکی؛ نمایشگر صلابت ایران در میدان معلم

تقارن این اجتماع عظیم مردمی در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با هفته هوافضا، جلوه‌ای بصری و معنادار خلق کرد. قرار گرفتن نماد اقتدار دفاعی کشور یعنی «مشک و موشک قیام» در معرض دید عموم در میدان معلم شیراز، پیامی روشن و قاطع به همراه داشت: اقتدار دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، محصول تفکر خودباوری، تکیه بر توان داخلی و وامدار مکتبی است که فاطمی زیستن و حسینی ایستادن را به نسل‌ها آموخته است.

در این میان، حضور پرشور خانواده‌ها، جوانان، پیشکسوتان و اقشار مختلف مردم در این اجتماع، فضایی سرشار از معنویت و حماسه آفرید.

نوای روضه و سوگواری در عزای بانوی دو عالم (س) در هم آمیخت با غرور ناشی از تماشای دستاورد‌های فرزندان این آب‌وه خاک در صنعت هوافضا؛ ترکیبی که نشان داد در اندیشه انقلابی مردم شیراز، معنویت، عزاداری و استکبارستیزی دو روی یک سکهند.

پیامی به وسعت ایران؛ سنگر خیابان؛ نماد شکست ناپذیری

حضور متوالی و پرشور مردم فارس در این تجمع، بار دیگر ثابت کرد که خیابان‌های شهر‌های ایران اسلامی، مأمن کسانی است که پاسداری از استقلال کشور را وظیفه‌ای دینی و ملی می‌دانند.

نمایش موشک «قیام» در این شب عزیز، نه فقط رونمایی از یک دستاورد فنی، بلکه به اهتزاز درآوردن پرچم اقتدار ملی در برابر چشم جهانیان بود؛ پیامی از قلب شیراز به دنیا که نشان داد فرهنگ فاطمی، پشتوانه‌ای محکم برای ساختن ایران قوی، مستقل و شکست‌ناپذیر است.

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برچسب ها: سنگر ، خیابان ، شهادت ، حضرت زهرا (س) ، موشک ، قیام ، میدان معلم ، شیراز
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