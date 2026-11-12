باشگاه خبرنگاران جوان - جبارعلی ذاکری در نشست مشترک با شورای هماهنگی مدیران وزارت راه و شهرسازی در آذربایجان شرقی، با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار کرد: طرح ریلی «خاوران – تبریز – مرند – چشمه ثریا» صرفاً یک پروژه استانی نیست، بلکه بخش حیاتی کریدور ترانزیتی شرق به غرب کشور (از سرخس در خراسان رضوی تا چشمه ثریا در مرز ترکیه) محسوب می‌شود که باید با مشخصات فنی یکپارچه به سرانجام برسد.

وی افزود: این مسیر ۳۲۴ کیلومتری، حلقه مفقوده اتصال شبکه ریلی ایران به ترکیه و اروپا است و نقش بی‌بدلیلی در تقویت جایگاه ژئوپلیتیک کشور در ترانزیت بین‌المللی، به‌ویژه در کریدور چین به اروپا ایفا خواهد کرد. چشمه ثریا واقع در شمال آذربایجان غربی (محدوده مرزی ماکو و بازرگان)، نقطه ثقل این اتصال راهبردی است.

سرمایه‌گذاری ۱.۸ میلیارد دلاری و پیشرفت مراحل قانونی

معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح ابعاد مالی و اجرایی طرح گفت: مجوز ماده ۲۳ این پروژه در سال جاری اخذ شده و قرارداد با شریک و سرمایه‌گذار ترکیه‌ای (با سهم مشارکت ۵۰ درصدی) مراحل پایانی خود را طی می‌کند. کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد نیز طرح را تأیید کرده و به محض ابلاغ مصوبه نهایی، قرارداد اجرایی منعقد خواهد شد.

ذاکری میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای فاز نخست پروژه را حدود ۱.۸ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: تأمین مالی این طرح از طریق منابع دولتی و روش‌های نوین تأمین مالی در دست اقدام است و پیش‌بینی می‌شود این پروژه سال آینده در جدول ۲۰ پیوست بودجه قرار گیرد؛ همچنین تکلیف نهایی تأمین اعتبار و اجرای آن طی سه تا چهار ماه آینده مشخص خواهد شد.

مشخصات فنی و استاندارد‌های سرعت در مسیر جدید

مدیرعامل راه‌آهن با اشاره به برنامه‌ریزی اجرای پروژه در سه فاز (احداث و دوخطه‌کردن در فاز نخست، و برقی‌سازی، سیستم‌های سیگنالینگ و تأمین ناوگان در فاز‌های بعدی) تصریح کرد: مشخصات فنی این مسیر برای قطار‌های باری سرعت ۱۱۰ کیلومتر و برای قطار‌های مسافری سرعت ۱۶۰ کیلومتر در ساعت طراحی شده است.

وی همچنین در خصوص وضعیت محور موجود «تبریز – مرند» خاطرنشان کرد: این مسیر به دلیل قوس‌های تند در طراحی‌های قدیمی با محدودیت سرعت مواجه است و بهینه‌سازی، بازسازی و دوخطه‌سازی آن به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

ذاکری، به عنوان نماینده معین وزیر راه و شهرسازی در استان‌های شمال‌غرب کشور، بر پیگیری و انعکاس مشکلات اجرایی پروژه‌های منطقه به وزیر راه و شهرسازی جهت صدور دستورات تسهیل‌گرانه تأکید کرد.