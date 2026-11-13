حماس بیانیه شورای موسوم به صلح غزه درباره حمله به یک مجتمع پزشکی در این باریکه را جانبدارانه خواند و خواستار تحقیقات بین‌المللی درباره این موضوع شد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش حماس موضع شورای صلح غزه درباره حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مجتمع پزشکی ناصر را رد کرده و در بیانیه‌ای اعلام کرد که این شورا با موضع‌گیری خود تلاش کرده هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت‌های درمانی را نادیده بگیرد.

این جنبش در بیانیه خود گفت: «تلاش برای مقصر جلوه دادن قربانیان از طریق تکرار ادعا‌ها و دروغ‌های اشغالگران درباره استفاده نظامی از بیمارستان‌ها، نشان‌دهنده جانبداری آشکار است؛ موضعی که با مسئولیت‌های محول‌شده به این شورا و ابتدایی‌ترین معیار‌های بی‌طرفی و عدالت مغایرت دارد».

حماس تأکید کرد که شورای صلح به‌جای چنین موضعی، باید حمله به غیرنظامیان و مراکز درمانی را محکوم می‌کرد، خواستار تحقیقات مستقل بین‌المللی می‌شد و پیگیری عاملان این حملات را مطالبه می‌کرد.

این جنبش در ادامه، سکوت جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی در برابر اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کرد و آن را کوتاهی در انجام مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی دانست.

بامداد پنجشنبه جنگنده‌های صهیونیستی ساختمانی در مجتمع پزشکی ناصر در خان‌یونس، واقع در جنوب غزه را هدف قرار دادند. این ساختمان بخش جراحی بیمارستان را در خود جای داده بود.

بر اساس گزارش مقام‌های بهداشتی غزه، دست‌کم ۶ نفر به شهادت رسیدند که در میان آنها یک پزشک جراح و یک نوجوان ۱۳ ساله نیز بودند. دست‌کم ۲۰ نفر هم زخمی شدند. این حمله به بخش جراحی و مراقبت‌های ویژه آسیب جدی وارد کرد و فعالیت بخش جراحی بیمارستان متوقف شد.

اندکی بعد، ارتش صهیونیستی مدعی شد که هدف حمله، محمد ابواسماعیل، فرمانده تیپ خان‌یونس حماس و شماری دیگر از اعضای این گروه بوده است. در ادامه، شورای صلح غزه که تحت ریاست دونالد ترامپ تشکیل شده، در واکنش به حمله بیانیه‌ای منتشر کرده و مواضع ارتش صهیونیستی را تکرار کرد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: نوار غزه ، مجتمع پزشکی ، حمله به بیمارستان ها
خبرهای مرتبط
حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان غزه ۶ شهید بر جا گذاشت
شهادت نوجوان ۱۴ ساله فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی
شهادت کودک ۱۰ ماهه بر اثر سرما در غزه
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تردید ونس برای ریاست جمهوری پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره
تلاش آیزنکوت برای تشکیل کابینه اضطراری در رژیم اسرائیل
تمدید ماموریت ناو آمریکایی به دلیل تنش با ایران
بسنت پس از فرار به پایگاه نظامی: تهدید‌ها مرا نمی‌ترسانند!
قیمت نفت کاهش یافت
فرانسه برخورد با معترضان در مدارس را تشدید می‌کند
روس‌اتم شمار کارکنان خود در نیروگاه بوشهر را افزایش می‌دهد
چرا اروپا برای حضور در مذاکرات صلح اوکراین به مشکل خورده است؟
زمستانی دیگر در چادر‌های آبگرفته؛ کودکان غزه جایی برای پناه بردن ندارند
مسکو بر ادامه حمایت سیاسی و مادی از کوبا تاکید کرد
آخرین اخبار
قیمت نفت کاهش یافت
تمدید ماموریت ناو آمریکایی به دلیل تنش با ایران
تلاش آیزنکوت برای تشکیل کابینه اضطراری در رژیم اسرائیل
زمستانی دیگر در چادر‌های آبگرفته؛ کودکان غزه جایی برای پناه بردن ندارند
مسکو بر ادامه حمایت سیاسی و مادی از کوبا تاکید کرد
چرا اروپا برای حضور در مذاکرات صلح اوکراین به مشکل خورده است؟
ترکیه: بدون انرژی هسته‌ای، مقابله با تغییرات اقلیمی ممکن نیست
هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره تشدید بیماری‌های تنفسی در غزه با آغاز زمستان
ترکیه و قطر توافق دفاع مشترک امضا کردند
فرانسه برخورد با معترضان در مدارس را تشدید می‌کند
روس‌اتم شمار کارکنان خود در نیروگاه بوشهر را افزایش می‌دهد
بسنت پس از فرار به پایگاه نظامی: تهدید‌ها مرا نمی‌ترسانند!
بغداد در تلاش برای مهار تنش میان تهران و واشنگتن
آکسیوس: رئیس موساد با مقام‌های ارشد دولت ترامپ دیدار می‌کند
صدراعظم آلمان: ترامپ در دیدار با پوتین، اروپا و اوکراین را غافلگیر نکند
کشته و زخمی شدن نظامیان سوری طی حمله‌ای در دیرالزور
زلنسکی برای رفع محدودیت استارلینک با آمریکا وارد رایزنی می‌شود
تردید ونس برای ریاست جمهوری پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره
کاهش احتمالی سفارش‌های نظامی ژاپن زیر فشار کسری بودجه
جنگ در خلیج فارس؛ خسارت ۲۰۰ میلیارد دلاری و انقباض اقتصادی کشورهای عربی
پسکوف: دور جدید مذاکرات سه‌جانبه در آینده‌ای نزدیک برگزار می‌شود
گزارش آژانس بین‌المللی انرژی درباره کاهش تقاضای نفت در سال ۲۰۲۶
گروسی خواستار ازسرگیری همکاری‌های فنی با ایران شد
تحرکات تازه آمریکا و فرانسه در سوریه
اسرائیل دستور قطع درختان بادام و پوشش گیاهی خودرو در اراضی الخلیل را صادر کرد
فارن افرز: دموکرات‌ها می‌توانند با قطع بودجه، جنگ آمریکا علیه ایران را متوقف کنند
اختلاف در اتحادیه اروپا بر سر انتخاب مذاکره‌کننده با روسیه
مقام انگلیسی: اهمیت باب‌المندب کمتر از تنگه هرمز نیست
رقابت ون هولن و شومر برای تصدی رهبری اکثریت سنا
ادعای ترامپ: به درخواست کشورهای منطقه از تشدید اقدامات علیه ایران خودداری کردیم