باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش حماس موضع شورای صلح غزه درباره حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مجتمع پزشکی ناصر را رد کرده و در بیانیه‌ای اعلام کرد که این شورا با موضع‌گیری خود تلاش کرده هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت‌های درمانی را نادیده بگیرد.

این جنبش در بیانیه خود گفت: «تلاش برای مقصر جلوه دادن قربانیان از طریق تکرار ادعا‌ها و دروغ‌های اشغالگران درباره استفاده نظامی از بیمارستان‌ها، نشان‌دهنده جانبداری آشکار است؛ موضعی که با مسئولیت‌های محول‌شده به این شورا و ابتدایی‌ترین معیار‌های بی‌طرفی و عدالت مغایرت دارد».

حماس تأکید کرد که شورای صلح به‌جای چنین موضعی، باید حمله به غیرنظامیان و مراکز درمانی را محکوم می‌کرد، خواستار تحقیقات مستقل بین‌المللی می‌شد و پیگیری عاملان این حملات را مطالبه می‌کرد.

این جنبش در ادامه، سکوت جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی در برابر اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کرد و آن را کوتاهی در انجام مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی دانست.

بامداد پنجشنبه جنگنده‌های صهیونیستی ساختمانی در مجتمع پزشکی ناصر در خان‌یونس، واقع در جنوب غزه را هدف قرار دادند. این ساختمان بخش جراحی بیمارستان را در خود جای داده بود.

بر اساس گزارش مقام‌های بهداشتی غزه، دست‌کم ۶ نفر به شهادت رسیدند که در میان آنها یک پزشک جراح و یک نوجوان ۱۳ ساله نیز بودند. دست‌کم ۲۰ نفر هم زخمی شدند. این حمله به بخش جراحی و مراقبت‌های ویژه آسیب جدی وارد کرد و فعالیت بخش جراحی بیمارستان متوقف شد.

اندکی بعد، ارتش صهیونیستی مدعی شد که هدف حمله، محمد ابواسماعیل، فرمانده تیپ خان‌یونس حماس و شماری دیگر از اعضای این گروه بوده است. در ادامه، شورای صلح غزه که تحت ریاست دونالد ترامپ تشکیل شده، در واکنش به حمله بیانیه‌ای منتشر کرده و مواضع ارتش صهیونیستی را تکرار کرد.

منبع: الجزیره