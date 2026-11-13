باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - ماجرای شکایت باشگاه پرسپولیس از یاسر آسانی بازیکن استقلال در حالی همچنان نقل محافل اهالی فوتبال است،که روز گذشته پاسخ فیفا به ایمیل فریدونی عضو سابق هیئت مدیره استقلال منتشر شد.
عبدالصمد ابراهیمی وکیل حقوقی در صفحه شخصی خود درباره این مطلبی گفت:« پاسخ فیفا به ایمیل فریدونی، شانس برنده شدن پرسپولیس در cas را بالا برد. این پاسخ به درستی میان عقد قرارداد و ثبتنام بازیکن تفکیک قائل شده است .بر اساس این پاسخ، فیفا بر خلاف نظر فدراسیون فوتبال ایران که دعوی شکات علیه استقلال و آسانی را با این استدلال که چون فسخ در سازمان لیگ ثبت نشده ، آسانی بازیکن غیر مجاز نیست رد کرده بود ، اعلام کرده فسخ اصولاً با اعلام آن به طرف مقابل، یعنی باشگاه، واقع میشود و ثبت یا تأیید آن نزد فدراسیون یا سازمان لیگ شرط تحقق فسخ نیست.
بنابراین، موضع ارکان قضایی فدراسیون ایران مبنی بر بیاعتباری فسخ تا زمان ثبت در سازمان لیگ، با توضیح فیفا سازگار نیست.فیفا همچنین روشن کرده است که محرومیت از ثبتنام، بهخودیخود مانع انعقاد قرارداد جدید با بازیکن نیست، اما ممکن است ثبت او در باشگاه جدید را ممنوع کند. پس. روشن است و نیازی به توضیح نیست که اگر فسخ صورت گرفته معتبر باشد که با تایید فیفا معتبر است ، ثبت پیشین آسانی نزد استقلال نیز نمیتواند صرفاً با استناد به سابقه ثبت، ادامهیافته تلقی شود.وضعیت ثبت باید بر اساس مقررات و تصمیم مرجع صالح تعیین شود. از این رو، نامه فیفا میتواند استدلال پرسپولیس را در CAS تقویت کند.استقلالی ها با انتشار این ایمیل دست به خودزنی عجیبی زدند.
براین اساس فیفا نظر فدراسیون ایران درباره آسانی را وتو کرد: فسخ به صرف اعلام به باشگاه معتبر است و نیازی به ثبت در فدراسیون ندارد.»