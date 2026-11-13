لیگ ملت‌های اروپا با پیروزی ایتالیا، انگلیس و اسپانیا پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب مسابقات لیگ ملت‌های اروپا A  تیم ملی فوتبال ایتالیا با نتیجه ۳ - ۱ از سد فرانسه گذشت.

میشل اولیسه در دقیقه ۱۰ گل فرانسوی‌ها را زد، اما پیو اسپوزیتو در دقایق ۲۶ و ۷۵ و داویده فراتزی در دقیقه ۶۳ برای لاجوردی پوشان گلزنی کردند.

در دیگر دیدار این گروه بلژیک در خانه ترکیه با نتیجه ۲ - ۱ به برتری دست یافت.

کوین دیبروینه و شارل دکتلاره در دقایق ۲۷ و ۳۰ برای شیاطین سرخ اروپا گلزنی کردند و آردا کولر تک گل ترکیه را در دقیقه ۲۰ به ثمر رساند.

در گروه سوم انگلیس با نتیجه ۲ - ۱ کرواسی را با شکست بدرقه کرد.

مورگان راجرز و هری کین در دقایق ۲۴ و ۶۴ برای سه شیر‌ها گلزنی کردند. تک گل کروات‌ها را پتار سوچیچ در دقیقه ۵۹ را به ثمر رساند.

هری کین با بازی در دیدار امشب با ۱۲۶ بازی ملی برای سه شیرها رکورددار بازی های ملی شد و از رکورد پیتر شیلتون دروازه بان سابق انگلیس عبور کرد.

در دیگر دیدار این گروه اسپانیا در خانه جمهوری چک با ۲ گل به برتری رسید.

الکس بائنا و مارک پوبیل در دقایق ۳۹ و ۶+۹۰ برای ماتادور‌ها گلزنی کردند.

برچسب ها: لیگ ملت های اروپا ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، اسپانیا ، جمهوری چک
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