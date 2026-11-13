سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای از حمله تلافی‌جویانه نیروهای هوافضا به رادار هشدار اولیه ارتش آمریکا در بحرین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد امروز جمعه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: رزمندگان هوافضای سپاه ساعتی پیش در پاسخ به تجاوز هوایی شب گذشته‌ی دشمن به یک دکل مخابراتی در سیریک، رادار هشدار اولیه ارتش متجاوز آمریکا در جزیره بحرین را هدف قرار داده و منهدم کردند.
 
در ادامه اطلاعیه سپاه آمده است: این یک اخطار جدی به دشمن متجاوز برای پایان دادن به شیطنت‌های هوایی و قاچاق نفت در تنگه هرمزه است. در صورت تکرار تخلفات و تجاوز‌ها، نیروی هوافضای سپاه برای مقابله بدون مرز در آماده‌باش کامل قرار دارد. شرکت‌های متخلفی که فریب دشمن متجاوز را بخورند با تنبیهات جدی‌تری مواجه خواهند شد.

برچسب ها: سپاه پاسداران ، بحرین ، ارتش آمریکا
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