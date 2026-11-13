مدیرکل پزشکی قانونی کردستان گفت: نیمه اول امسال، ۲۴۶ نفر در استان بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که نسبت به مشابه سال قبل (۲۵۶ نفر) حدود چهار درصد کمتر است.

بباشگاه خبرنگاران جوان - هزاد غضنفری‌پور مدیرکل پزشکی قانونی کردستان گفت: ۶ ماهه اول امسال، ۲۰۲ نفر در حوادث رانندگی برون شهری، ۲۸ نفر درون شهری و ۱۶ نفر در محور‌های روستایی جان باختند.

وی افزود: تعداد فوتی‌های ناشی از حوادث رانندگی در فروردین امسال ۴۱ نفر، اردیبهشت ۲۳ نفر، خرداد ۳۹ نفر، تیر ۲۷ نفر، مرداد ۵۷ نفر و شهریور ۵۹ نفر بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی کردستان یادآور شد: در همین مدت، جهار هزار و ۵۰۳ نفر بر اثر حوادث رانندگی مصدوم شدند که سه هزار و ۲۳۸ نفر مرد و هزار و ۲۶۵ نفر زن بودند.

غضنفری‌پور آمار متوفیان ناشی از سوختگی در نیمه اول سال جاری را ۱۱ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد هفت نفر مرد و چهار نفر زن بودند.

وی ادامه داد: در فروردین ۲ نفر، اردیبهشت پنج نفر، خرداد یک نفر، تیر یک نفر، مرداد یک نفر و شهریور هم یک نفر، بر اثر سوختگی جان خود را از دست دادند.

مدیرکل پزشکی قانونی کردستان در ادامه با اشاره به فوت ۲۸ نفر در نیمه اول امسال بر اثر غرق‌شدگی، اضافه کرد: از این تعداد ۲۱ نفر مرد و هفت نفر زن بودند.

غضنفری‌پور یادآور شد: در فروردین یک نفر، اردیبهشت پنج نفر، خرداد ۶ نفر، تیر سه نفر، مرداد هشت نفر و شهریور پنج نفر دچار غرق‌شدگی شدند.

وی با بیان اینکه امسال همچنین چهار نفر به دلیل برق‌گرفتگی در استان جان باختند که همه آنان مرد بودند، افزود: در اردیبهشت ۲ نفر، خرداد یک نفر و تیر هم یک نفر، بر اثر برق‌گرفتگی فوت کردند.

مدیرکل پزشکی قانونی کردستان آمار جان باختگان ناشی از گاز مونوکسیدکربن را در نیمه اول امسال ۲ نفر اعلام کرد و گفت: هر ۲ نفر مرد بودند و این اتفاق فروردین ماه افتاد.