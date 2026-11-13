جلسه رسیدگی به پرونده علیرضا بیرانوند دروازه بان ملی پوش امروز در دادگاه CAS برگزار می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس همچنان پیگیر پرونده شکایت از علیرضا بیرانوند در دادگاه CAS هست و طبق برنامه قرار است ساعت ۱۲ ظهر امروز(جمعه)، جلسه دیگری به‌صورت آنلاین در خصوص این پرونده برگزار شود.

بیرانوند در خرداد ۱۴۰۳ قرارداد خود با پرسپولیس را به‌صورت یک‌طرفه فسخ کرد و با پیوستن به تراکتور، اختلاف حقوقی میان طرفین وارد مرحله تازه‌ای شد. این دروازه‌بان ملی‌پوش فسخ قرارداد را ناشی از پرداخت‌نشدن مطالباتش می‌دانست، در حالی که پرسپولیس این اقدام را غیرقانونی عنوان کرده بود.کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در مرداد ۱۴۰۴ بیرانوند را به چهار ماه محرومیت و پرداخت حدود ۲۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان غرامت محکوم کرد. با این حال، CAS در سپتامبر ۲۰۲۵ با توقف موقت اجرای محرومیت موافقت کرد.

تصمیمی که به معنای تبرئه بیرانوند نبود و صرفاً اجرای حکم را تا رسیدگی نهایی متوقف می‌کرد. همچنین شکایت جداگانه پرسپولیس علیه بیرانوند و تراکتور به دلیل پرداخت‌نشدن به‌موقع هزینه دادرسی از دستور رسیدگی خارج شد.

جلسه آنلاین امروز در شرایطی برگزار می‌شود که تعیین تکلیف قانونی بودن فسخ قرارداد بیرانوند و سرنوشت محرومیت چهارماهه و غرامت تعیین‌شده، مهم‌ترین محورهای این پرونده به شمار می‌روند.

بیرانوند از اول آبان ۱۴۰۵ دوران خدمت خود را به عنوان سرباز باشگاه فجرسپاسی آغاز کرده و پس از چند روز حضور در پادگان آباده طبق هماهنگی با این باشگاه به دلیل مصدومیت به تهران آمد و تمرینات ریکاوری خود را در مرکز ملی فوتبال ادامه داد.