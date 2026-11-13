باشگاه خبرنگاران جوان -شمس‌الله خدادادی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای تأمین مسکن اقشار کم‌برخوردار اظهار کرد: با توجه به محدودیت توان مالی برخی متقاضیان، بنیاد مسکن از محل تسهیلات ارزان‌قیمت و کمک‌های حمایتی برای پیشبرد ساخت این واحد‌ها پشتیبانی خواهد کرد.

وی افزود: برای هر متقاضی، تسهیلات قرض‌الحسنه به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان با کارمزد پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله پیش‌بینی شده است. همچنین ۲۰۰ میلیون تومان از محل حساب ۱۰۰ امام (ره) به متقاضیان کمک می‌شود. افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز می‌توانند از ۴۰۰ میلیون تومان حمایت تکمیلی بهره‌مند شوند.

خدادادی با بیان اینکه مجموع این تسهیلات و حمایت‌ها می‌تواند بخش عمده‌ای از هزینه ساخت را پوشش دهد، گفت: بنیاد مسکن آماده است با همکاری دستگاه‌های مرتبط و پیگیری مدیر شهرستان، روند معرفی و حمایت از متقاضیان واجد شرایط را دنبال کند تا ساخت‌وساز‌ها به سرانجام برسد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه همچنین از آغاز عملیات آماده‌سازی اراضی خبر داد و تصریح کرد: اجرای عملیات خاکی این طرح به‌دلیل حجم قابل‌توجه خاک‌برداری، کاری دشوار و زمان‌بر است؛ با این حال، بنیاد مسکن با تمام توان و به‌صورت مستمر برای تسریع در اجرای آن تلاش می‌کند.

وی همکاری متقاضیان در تهیه نقشه‌ها و همراهی شهرداری در صدور پروانه‌های ساختمانی را ضروری دانست و خواستار تعیین زمان‌بندی مشترک شد تا فرایند تهیه و تأیید نقشه‌ها و صدور پروانه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.

این مسئول با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان گفت: هدف نهایی این طرح، خانه‌دار شدن اقشار نیازمند و افزایش امید و رضایتمندی مردم است و بنیاد مسکن برای تحقق این هدف، با همکاری مسئولان و مردم، پیگیری‌های لازم را ادامه خواهد داد.

منبع: روابط عمومی بنیاد مسکن