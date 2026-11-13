شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه به اتفاق آرا موافقت کرد که رژیم تحریم‌های یمن را برای یک سال دیگر تمدید کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه به اتفاق آرا موافقت کرد که رژیم تحریم‌های یمن را برای یک سال دیگر تمدید کند.

این قطعنامه تحریم‌های مالی هدفمند و ممنوعیت سفر علیه افراد مشخص‌شده یمنی را تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۷ مجاز می‌داند.

این قطعنامه همچنین برخی افراد در یمن را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد و حملات دریایی و فرامرزی گروه انصارالله را محکوم نمود.

مأموریت پنل کارشناسان یمن که مسئول نظارت و گزارش‌دهی درباره تحریم‌ها است، نیز از طریق این قطعنامه با حمایت بریتانیا تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۷ تمدید شد.

بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، تشدید نظامی بین نیرو‌های دولت مستعفی و انصارالله‌ها در ماه ژوئیه از سر گرفته شد و ۱۲٬۰۰۰ نفر کشته یا زخمی شدند.

این تشدید تنش به دوره‌ای از آرامش نسبی که از آوریل ۲۰۲۲ برقرار بود، پایان داد. خصومت‌های تجدیدشده بحران انسانی یمن را در میان درگیری‌ها و آوارگی مداوم عمیق‌تر کرد.

یمن از سپتامبر ۲۰۱۴ درگیر جنگ است. یک ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در مارس ۲۰۱۵ در حمایت از دولت مستعفی یمن مداخله کرد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: انصارالله یمن ، سازمان ملل
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