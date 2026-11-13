وزارت خارجه چین اعلام کرد شی جین‌پینگ ریاست نشست رهبران اپک را بر عهده می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه چین اعلام کرد شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور این کشور، ریاست نشست غیررسمی آتی رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) را بر عهده خواهد داشت.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «سی‌وسومین نشست رهبران اقتصادی اپک از ۱۸ تا ۱۹ نوامبر در شهر شنژن و با شعار «ساختن جامعه‌ای در آسیا و اقیانوسیه برای شکوفایی مشترک» برگزار خواهد شد. شی جین‌پینگ ریاست این نشست را بر عهده خواهد داشت و در آن سخنرانی خواهد کرد.»

شی جین‌پینگ همچنین قرار است روزهای ۱۷ و ۱۸ نوامبر در اجلاس مدیران اجرایی اپک شرکت کند و سخنرانی اصلی این نشست را ایراد کند. شعار این اجلاس «شکوفایی و پیروزی مشترک برای ساختن آینده» اعلام شده است.

علاوه بر این، رئیس‌جمهور چین ضیافت شامی به افتخار رهبران و نمایندگان شرکت‌کننده در این نشست برگزار خواهد کرد و در حاشیه آن نیز با رهبران کشورهای خارجی دیدارهای دوجانبه خواهد داشت.

ریاست هیئت روسیه در این رویداد که در شهر شنژن در جنوب چین برگزار می‌شود، بر عهده ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، خواهد بود.

به گفته مارات بردیف، سفیر مأموریت‌های ویژه وزارت امور خارجه روسیه، حضور پوتین در این نشست نشان‌دهنده اهمیت توسعه روابط اقتصادی مسکو با شرکای خود در منطقه آسیا و اقیانوسیه، به‌ویژه چین، است.

منبع: تاس

برچسب ها: نشست اپک ، رئیس جمهور چین
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