باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - همزمان با ایام حزن‌انگیز شهادت بی‌بی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (س)، فضای استان کردستان و شهر سنندج میزبان لاله‌های گلگون‌کفنی بود که عطر شهادت را در کوچه و پس‌کوچه‌های این دیار طنین‌انداز کردند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان در این مراسم گفت: استکبار جهانی و دشمنان نظام با تمام تجهیزات، بمب‌ها و آهن‌پاره‌های خود هرگز نمی‌توانند نور حق و ارزش‌های شهدا را خاموش کنند، چرا که تقابل با این ملت، جنگ ابزار نیست بلکه جنگ ایمان و اعتقاد است.

سردار جمشید رضایی با تسلیت ایام فاطمیه (س) و تقارن آن با عطر آگین شدن فضای استان به یادمان شهدای گمنام اظهار داشت: گمنامی در فرهنگ ایثار، گم‌شدگی نیست بلکه اوج اخلاص و مدال افتخاری است که خداوند به بهترین بندگانش هدیه داده است.

سردار رضایی با اشاره به ناکامی‌های پی‌درپی دشمنان در طول بیش از چهار دهه انقلاب اسلامی تصریح کرد: دشمنان قدار و تا دندان‌مسلح ما تمام توان خود را به کار بستند تا این نظام را ساقط کنند، اما به اذن خداوند در هیچ‌یک از توطئه‌ها و راهبرد‌های خود، از جمله در جنگ ترکیبی و حوادث اخیر به نتیجه نرسیدند و امروز خود در بن‌بست راهبردی گرفتار شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه ملت ایران در طرف درست تاریخ ایستاده است، افزود: رزمندگان و مدافعان امنیت این مرز و بوم در عرصه‌های مختلف با اتکا به مکتب سیدالشهدا (ع) و با الگوگیری از امامین انقلاب، حماسه‌های بزرگی آفریده‌اند و به برکت خون شهدا، اراده هیچ قدرت پوشالی نمی‌تواند بر اراده پولادین این ملت غلبه کند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از همراهی بی‌نظیر مردم این خطه گفت: مردم غیور، مرزدار و شهیدپرور کردستان در طول ۴۷ سال انقلاب اسلامی و به‌ویژه در صحنه‌های حساس، از مال، خانه و تمامی دارایی خود برای پشتیبانی از رزمندگان مایه گذاشتند تا دشمنان حتی کوچک‌ترین جرات تجاوز به این خاک را نداشته باشند.

سردار رضایی در پایان با اشاره به تابوت‌های مطهر پوشیده در پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: این پرچم، نماد اسلام، استقلال، غیرت و وفاداری عمیق مردم کردستان و سراسر ایران اسلامی است و تا پای جان از این آب و خاک دفاع خواهیم کرد.

این سه شهید گمنام که طی چند روز گذشته مهمان محافل انس، مساجد، دانشگاه‌ها و دلدادگان فرهنگ ایثار و مقاومت در استان کردستان بودند، امروز در آینی پرشور و با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، علما، طلاب و مسئولان استانی بر دوش مردم شهیدپرور سنندج تشییع شدند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم معنوی بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا ، امام شهدا و رهبر شهید ایران ، تجدید بیعت کرده و نشان دادند که فرهنگ ایثار و شهادت در این خطه از میهن اسلامی زنده و پویاست.

پیکر مطهر یکی از این شهدای گمنام پس از تشییع، در اردوگاه فرهنگی تربیتی «سلیمان خاطر» سنندج خاکسپاری می‌شود.

همچنین پیکر مطهر دو شهید گمنام دیگر پس از برگزاری آیین‌های وداع و تشییع در سنندج، برای انجام سایر مراحل و بازگشت به آغوش ستاد معراج شهدا، عازم تهران خواهد شد.