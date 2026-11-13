باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره اعلام کرد که هیچ‌گونه دستورالعملی به اسرائیل درباره ضرورت آماده‌سازی برای ازسرگیری عملیات نظامی علیه ایران ارسال نکرده است.

سخنگوی سنتکام در منطقه خلیج فارس، گزارش‌های منتشرشده در این زمینه را «صرفاً گمانه‌زنی» توصیف کرد.

پیش‌تر، شبکه رادیو و تلویزیون دولتی اسرائیل، کان، به نقل از یک منبع آمریکایی گزارش داده بود که سنتکام به ارتش اسرائیل دستور داده است برای ازسرگیری کارزار نظامی علیه ایران در آینده نزدیک آماده شود.

این شبکه در عین حال خاطرنشان کرده بود که چنین پیام‌هایی با اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر اینکه نیازی به ازسرگیری عملیات نظامی علیه تهران نمی‌بیند، در تضاد است.

منبع: تاس