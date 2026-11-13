باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - پیکر مطهر ۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، پس از ورود به خراسان جنوبی در ۱۶ آبان‌ماه و برگزاری مراسم استقبال و وداع در شهرستان‌های مختلف استان، امروز بر دستان مردم شهیدپرور بیرجند تشییع می‌شود.

از این ۶ شهید والامقام، پیکر ۲ شهید در خراسان جنوبی آرام می‌گیرد؛ یک شهید در محوطه اداره‌کل دادگستری استان در بیرجند و شهید دیگر در دانشگاه فرهنگیان قاین به خاک سپرده خواهد شد و پیکر ۴ شهید دیگر پس از پایان مراسم تشییع به تهران بازمی‌گردد.

در ادامه، تصاویری از آیین باشکوه تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام و حضور پرشور مردم بیرجند را مشاهده می‌کنید.