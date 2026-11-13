پیکر مطهر ۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس که از ۱۶ آبان‌ماه مهمان خراسان جنوبی شده‌اند، امروز جمعه ۲۲ آبان‌ماه با حضور باشکوه مردم بیرجند تشییع می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - پیکر مطهر ۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، پس از ورود به خراسان جنوبی در ۱۶ آبان‌ماه و برگزاری مراسم استقبال و وداع در شهرستان‌های مختلف استان، امروز بر دستان مردم شهیدپرور بیرجند تشییع می‌شود.

 از این ۶ شهید والامقام، پیکر ۲ شهید در خراسان جنوبی آرام می‌گیرد؛ یک شهید در محوطه اداره‌کل دادگستری استان در بیرجند و شهید دیگر در دانشگاه فرهنگیان قاین به خاک سپرده خواهد شد و پیکر ۴ شهید دیگر پس از پایان مراسم تشییع به تهران بازمی‌گردد.

در ادامه، تصاویری از آیین باشکوه تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام و حضور پرشور مردم بیرجند را مشاهده می‌کنید.

تشییع ۶ شهید گمنام بر دستان مردم شهیدپرور بیرجند + تصاویر

تشییع ۶ شهید گمنام بر دستان مردم شهیدپرور بیرجند + تصاویر

تشییع ۶ شهید گمنام بر دستان مردم شهیدپرور بیرجند + تصاویر

تشییع ۶ شهید گمنام بر دستان مردم شهیدپرور بیرجند + تصاویر

تشییع ۶ شهید گمنام بر دستان مردم شهیدپرور بیرجند + تصاویر

تشییع ۶ شهید گمنام بر دستان مردم شهیدپرور بیرجند + تصاویر

برچسب ها: تشییع شهید ، شهدای گمنام
خبرهای مرتبط
روایت عطر شهادت از زبان مورچه؛ «مورچه و دانه خوشبو» در کتابخانه اولوالالباب بیرجند نقد و امضا شد
تشییع پیکر شهدای گمنام در شهرستان‌های خوسف، عشق‌آباد و زیرکوه
استقبال باشکوه دانش‌آموزان نهبندانی از ۲ شهید گمنام + تصاویر
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تشییع پیکر ۶ شهید گمنام بر دستان مردم شهیدپرور بیرجند + تصاویر
آخرین اخبار
تشییع پیکر ۶ شهید گمنام بر دستان مردم شهیدپرور بیرجند + تصاویر