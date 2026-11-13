باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه روز جمعه در مراسم تشییع ۱۱۰ شهید دفاع‌مقدس در تهران گفت: رزمندگان اسلام با الگوگیری از مکتب سیدالشهدا (ع) وارد میدان نبرد شدند و با همین روحیه عاشورایی، سرمایه‌ای تاریخی برای امت اسلام و جبهه مقاومت به یادگار گذاشتند.

وی افزود: فتح خرمشهر به فرموده امام راحل، تنها آزادسازی یک شهر نبود، بلکه فتح ارزش‌های متعالی الهی و نشاندن کشور بر بال ملائکه الله بود مسیری که امروز در نبردهایی، چون «جنگ رمضان» به عنوان نمادی از خرمشهر‌های پیش رو تداوم یافته است.

جانشین فرمانده کل سپاه یادآور شد: ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس و امتداد آن، نه تنها با یک رژیم متجاوز، بلکه با جبهه متحد شرق و غرب که برای خاموش کردن نور انقلاب بسیج شده بودند مقابله کرد و با ایستادگی خود معادلات جهانی را تغییر داد.

سراشکر ایزدی گفت: دشمن پس از آنکه دید عوامل و مزدورانش توان ایستادگی در برابر انقلاب اسلامی را ندارند، مستقیماً به میدان آمد تا با اهدافی، چون تجزیه کشور، فروپاشی نظام، سلب توان هسته‌ای و موشکی، تضعیف جبهه مقاومت و غارت منابع نفتی همانند ونزوئلا، ملت ایران را تحقیر کند.

وی تاکید کرد: در برابر این توطئه، رزمندگان و فرماندهان پرافتخار ما همچون شهیدان سلامی، رشید، باقری، شادمانی و حاجی‌زاده با تکیه بر رهبری پیامبرگونه قائد شهید، حضرت امام خامنه‌ای، دژی پولادین و پیروزمند برای ایران ساختند.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: امروز قدرت الهی و بازدارندگی نیرو‌های مسلح به جایی رسیده است که فرماندهان خط مقدم موشکی ما، موشک‌هایی با سر جنگی دو تنی را به مسافت ۱۵۰۰ کیلومتر روانه اهداف می‌کنند تا تمامی نقشه‌های دشمن برای ضربه به امنیت و اقتدار ایران نقش بر آب شود.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: باور عمیق رزمندگان و فرماندهان اسلام بر آیه شریفه «وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ رَمی» استوار است. اعتقادی که اصابت دقیق موشک‌ها و درهم شکستن دشمن را نه صرفاً یک توان فنی، بلکه حرکتی «به اذن الله» می‌داند.

وی یادآور شد: این همان مکتب توحیدی فرماندهانی، چون شهید محمد بروجردی است که در تمامی طراحی‌ها و عملیات‌ها، پیروزی را از جانب خداوند سبحان می‌دیدند.

سرلشکر ایزدی افزود: امروز ثمره این ایمان و اقدام الهی، درماندگی مدعیان بزرگ‌ترین قدرت نظامی دنیاست به طوری که فریاد آنها از عرشه ناو‌های هواپیمابر آنان بلند شده و با فاصله گرفتن صد‌ها کیلومتری، جرات نزدیک شدن به مرز‌های آبی ایران اسلامی را ندارند.

وی گفت: در خشکی و دریا، پایگاه‌های دشمن آماج حملات کوبنده رزمندگان قرار گرفته و هراس از این قدرت الهی، اعتراف خودشان به تقلیل شدید ذخایر و سرمایه موشکی‌شان را به همراه داشته است.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: افسانه امنیت‌سازی پایگاه‌های آمریکایی به سر آمده امپریالیسم آمریکا ببر کاغذی است و خودشان هم در کرانه‌های دور نگران‌اند. در حوزه‌های موشکی، پدافندی، پهپادی، دریایی و دفاع سرزمینی آماده‌ایم و بسیج قهرمان در سراسر ایران حضور دارد. در صدر این حرکت، حضور ارزشمند مردم در میدان است.

منبع: ایرنا