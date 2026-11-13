باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ادعا کرد واشنگتن به درخواست شماری از کشور‌های خاورمیانه، از اتخاذ اقدامات سخت‌گیرانه‌تر در درگیری با ایران خودداری می‌کند.

استیون اِی. اسمیت، خبرنگار و مفسر ورزشی تلویزیون آمریکا، از ترامپ پرسید که چرا واشنگتن تاکنون نتوانسته است به درگیری با جمهوری اسلامی ایران پایان دهد.

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ مدعی شد: «من می‌توانم همین حالا به آن پایان دهم. اما به درخواست کشور‌هایی که به دنبال حفاظت از آنها هستم، تصمیم گرفته‌ایم این روند را کمی طولانی‌تر و با ملایمت بیشتری پیش ببریم. عربستان سعودی از من خواسته است که "لطفاً فعلاً اوضاع را برای مدتی به همین شکل حفظ کنید".»

ترامپ مدعی شد که بحرین، قطر، کویت و امارات متحده عربی نیز از او خواسته‌اند فعلاً دست نگه دارد.

وی ادعا کرد که اگر چنین درخواستی مطرح نشده بود، آمریکا می‌توانست اقدامات گسترده‌تری انجام دهد.

ترامپ در اظهاراتی بی اساس و تکراری گفت: «ما تا حد زیادی پیش رفته‌ایم. حملات گسترده‌ای علیه آنها انجام داده‌ایم.»

منبع: تاس