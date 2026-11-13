رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد که اگر درخواست کشور‌های منطقه نبود، واشنگتن می‌توانست اقدامات گسترده‌تری انجام دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ادعا کرد واشنگتن به درخواست شماری از کشور‌های خاورمیانه، از اتخاذ اقدامات سخت‌گیرانه‌تر در درگیری با ایران خودداری می‌کند.

استیون اِی. اسمیت، خبرنگار و مفسر ورزشی تلویزیون آمریکا، از ترامپ پرسید که چرا واشنگتن تاکنون نتوانسته است به درگیری با جمهوری اسلامی ایران پایان دهد.

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ مدعی شد: «من می‌توانم همین حالا به آن پایان دهم. اما به درخواست کشور‌هایی که به دنبال حفاظت از آنها هستم، تصمیم گرفته‌ایم این روند را کمی طولانی‌تر و با ملایمت بیشتری پیش ببریم. عربستان سعودی از من خواسته است که "لطفاً فعلاً اوضاع را برای مدتی به همین شکل حفظ کنید".»

ترامپ مدعی شد که بحرین، قطر، کویت و امارات متحده عربی نیز از او خواسته‌اند فعلاً دست نگه دارد.

وی ادعا کرد که اگر چنین درخواستی مطرح نشده بود، آمریکا می‌توانست اقدامات گسترده‌تری انجام دهد.

ترامپ در اظهاراتی بی اساس  و تکراری گفت: «ما تا حد زیادی پیش رفته‌ایم. حملات گسترده‌ای علیه آنها انجام داده‌ایم.»

منبع: تاس

برچسب ها: جنگ ایران و آمریکا ، تنش در منطقه
خبرهای مرتبط
صعودی شدن بهای نفت پس از اظهارات ترامپ درباره ایران
ادعای وال‌استریت ژورنال: ونس در حال بررسی مذاکره مستقیم با سرلشکر رضایی است
نیویورک تایمز: همسایگان ایران تمایلی به مشارکت در محاصره زمینی تهران ندارند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۵ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
ترامپ به دنبال خلاصی از تله است که گیر افتاده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۲ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
تاریخ : ۲۲ - آبان - ۱۴۰۵
و ما هم می‌توانیم بخش انرژی کشورهای عربی را در تنگه هرمز، منطقه خاومیانه و غرب آسیا تنها در یک روز نابود کنیم.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۹ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
‏ترامپ باید به عنوان جنایتکار جنگی شناسایی و محاکمه شود
ترامپ به عنوان یک جنایتکار جنگی باید محاکمه شود.
که محاکمه ترامپ به عنوان یک جنایتکار جنگی باید در دستور کار قرار گیرد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۸ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
ترامپ بار دیگر ایران را به حمله نظامی تهدید کرد/ ما از شهریور ماه سال 1359 تاکنون به همه جنایتکاران جنگی ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم. و از آمریکا و هم حامیانش انتقام می گیریم.
ما به دنبال نابودی کامل پایگاه های غیر قانونی آمریکا جنایتکار در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا هستیم.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۱ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
غلط کردی. اینها به خاطر اقتدار و ایستادگی ایران است
۰
۴
پاسخ دادن
تردید ونس برای ریاست جمهوری پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره
تلاش آیزنکوت برای تشکیل کابینه اضطراری در رژیم اسرائیل
تمدید ماموریت ناو آمریکایی به دلیل تنش با ایران
بسنت پس از فرار به پایگاه نظامی: تهدید‌ها مرا نمی‌ترسانند!
قیمت نفت کاهش یافت
فرانسه برخورد با معترضان در مدارس را تشدید می‌کند
روس‌اتم شمار کارکنان خود در نیروگاه بوشهر را افزایش می‌دهد
چرا اروپا برای حضور در مذاکرات صلح اوکراین به مشکل خورده است؟
زمستانی دیگر در چادر‌های آبگرفته؛ کودکان غزه جایی برای پناه بردن ندارند
مسکو بر ادامه حمایت سیاسی و مادی از کوبا تاکید کرد
آخرین اخبار
قیمت نفت کاهش یافت
تمدید ماموریت ناو آمریکایی به دلیل تنش با ایران
تلاش آیزنکوت برای تشکیل کابینه اضطراری در رژیم اسرائیل
زمستانی دیگر در چادر‌های آبگرفته؛ کودکان غزه جایی برای پناه بردن ندارند
مسکو بر ادامه حمایت سیاسی و مادی از کوبا تاکید کرد
چرا اروپا برای حضور در مذاکرات صلح اوکراین به مشکل خورده است؟
ترکیه: بدون انرژی هسته‌ای، مقابله با تغییرات اقلیمی ممکن نیست
هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره تشدید بیماری‌های تنفسی در غزه با آغاز زمستان
ترکیه و قطر توافق دفاع مشترک امضا کردند
فرانسه برخورد با معترضان در مدارس را تشدید می‌کند
روس‌اتم شمار کارکنان خود در نیروگاه بوشهر را افزایش می‌دهد
بسنت پس از فرار به پایگاه نظامی: تهدید‌ها مرا نمی‌ترسانند!
بغداد در تلاش برای مهار تنش میان تهران و واشنگتن
آکسیوس: رئیس موساد با مقام‌های ارشد دولت ترامپ دیدار می‌کند
صدراعظم آلمان: ترامپ در دیدار با پوتین، اروپا و اوکراین را غافلگیر نکند
کشته و زخمی شدن نظامیان سوری طی حمله‌ای در دیرالزور
زلنسکی برای رفع محدودیت استارلینک با آمریکا وارد رایزنی می‌شود
تردید ونس برای ریاست جمهوری پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره
کاهش احتمالی سفارش‌های نظامی ژاپن زیر فشار کسری بودجه
جنگ در خلیج فارس؛ خسارت ۲۰۰ میلیارد دلاری و انقباض اقتصادی کشورهای عربی
پسکوف: دور جدید مذاکرات سه‌جانبه در آینده‌ای نزدیک برگزار می‌شود
گزارش آژانس بین‌المللی انرژی درباره کاهش تقاضای نفت در سال ۲۰۲۶
گروسی خواستار ازسرگیری همکاری‌های فنی با ایران شد
تحرکات تازه آمریکا و فرانسه در سوریه
اسرائیل دستور قطع درختان بادام و پوشش گیاهی خودرو در اراضی الخلیل را صادر کرد
فارن افرز: دموکرات‌ها می‌توانند با قطع بودجه، جنگ آمریکا علیه ایران را متوقف کنند
اختلاف در اتحادیه اروپا بر سر انتخاب مذاکره‌کننده با روسیه
مقام انگلیسی: اهمیت باب‌المندب کمتر از تنگه هرمز نیست
رقابت ون هولن و شومر برای تصدی رهبری اکثریت سنا
ادعای ترامپ: به درخواست کشورهای منطقه از تشدید اقدامات علیه ایران خودداری کردیم