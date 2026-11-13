کشف ۱۸ ماینر غیرمجاز در نقده/ برق۱۳۴ خانوار صرف استخراج رمزارز شد

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - جواد بقالی مدیر شرکت توزیع نیروی برق نقده گفت: در ادامه اقدامات نظارتی و عملیاتی برای مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه سراسری برق و صیانت از حقوق مشترکان، ۱۸ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز با تلاش مشترک مدیریت توزیع برق شهرستان و همکاری نهادهای امنیتی شناسایی، کشف و ضبط شد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این دستگاه‌ها با توان مصرفی تقریبی ۳۱۰۰ وات برای هر دستگاه، در مجموع ۵۵.۸ کیلووات بار الکتریکی به شبکه تحمیل می‌کردند؛ ظرفیتی که در صورت فعالیت مستمر، روزانه حدود ۱۳۳۹ کیلووات‌ساعت و ماهانه بیش از ۴۰ هزار کیلووات‌ساعت برق مصرف می‌کند.

مدیر توزیع برق نقده تصریح کرد: انرژی مصرفی ماهانه این تعداد ماینر، با فرض مصرف ماهانه ۳۰۰ کیلووات‌ساعت برای هر خانوار، معادل برق مصرفی ۱۳۴ خانوار است؛ موضوعی که بار دیگر ضرورت مقابله جدی با فعالیت‌های پنهان و غیرمجاز استخراج رمزارز را به‌عنوان یکی از عوامل تحمیل بار اضافی به شبکه برق آشکار می‌کند.

بقالی خاطرنشان کرد: فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های استخراج رمزارز، به دلیل مصرف پیوسته و قابل‌توجه انرژی، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به زیرساخت‌های صنعت برق، موجب افزایش بار تجهیزات شبکه، تشدید فشار بر تأسیسات توزیع و تأثیرگذاری بر پایداری تأمین برق سایر مشترکان می‌شود؛ بر این اساس، مدیریت توزیع برق نقده با تأکید شرکت توزیع نیروی برق استان، با هدف مقابله با برق‌دزدی و جلوگیری از تضییع حقوق همشهریان، این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

وی با تأکید بر تداوم رصد و شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، مشارکت شهروندان در گزارش موارد مشکوک را یکی از ظرفیت‌های مهم صیانت از شبکه برق و حفظ حقوق عمومی دانست و از مردم نقده خواست در این مسئولیت اجتماعی همراه صنعت برق باشند