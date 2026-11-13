باشگاه خبرنگاران جوان - دادستان تهران با بیان اینکه در بازدید میدانی مورخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ از شرکت ایران‌تایر و نشست با مدیران این واحد تولیدی وهمچنین فعالان صنعت لاستیک و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و بانکی، دستورات و تصمیمات مهمی برای رفع موانع تولید، تأمین ارز و سرمایه در گردش، احیای واحد‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل، ساماندهی بازار و نظارت بر عرضه لاستیک و روغن خودرو با قیمت مصوب صادر شد؛ اعلام کرد: بر اساس یکی از تصمیمات این نشست، بانک مرکزی مکلف شد مشکل تأمین ارز شرکت ایران‌تایر را ظرف سه روز پیگیری و رفع کند که حسب گزارش واصله از آن واحد تولیدی، این امر محقق شده و کلیه تخصیص‌های ارزی مربوط به این شرکت در تاریخ ۲۹ مهرماه انجام گرفته است.

وی تصریح کرد: سایر مصوبات این بازدید نیز، با نظارت این دادستانی تاحصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ایران تایر نیز با ارسال نامه‌ای از اقدامات و پیگیری‌های دادستانی تهران که منجر به حفظ تولید و ارائه محصولات با کیفیت به مردم عزیز شده است، تقدیر و تشکر به عمل آورد.

منبع: میزان