باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی، با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر جلوگیری از خاموشی صنایع اظهار کرد: دستور رئیس‌جمهور این است که صنعت کشور نباید خاموش شود و تولید نباید از حرکت بایستد؛ چراکه در غیر این صورت یا باید به سمت واردات برویم یا از مردم بخواهیم با کاهش مصرف انرژی به عبور از شرایط موجود کمک کنند.

وی با بیان اینکه واردات انرژی با محدودیت‌هایی همراه است، افزود: معتقدیم اگر مردم به‌صورت یکپارچه در مدیریت مصرف مشارکت کنند و تدابیری که دولت به‌تدریج در حال اجرای آن است به نتیجه برسد، می‌توانیم شرایط را بهتر مدیریت کنیم. در همین زمینه، اقدامات و پیشنهادهای مختلفی در دولت در دست بررسی و اجراست و رئیس‌جمهور نیز در جلسات اخیر در جریان این تدابیر قرار گرفته است.

سقاب اصفهانی ادامه داد: برای مدیریت مصرف انرژی، مجموعه‌ای از ابزارها را در نظر گرفته‌ایم که از جمله آن‌ها می‌توان به پرداخت پاداش به مشترکان کم‌مصرف، اعمال جریمه برای مشترکان پرمصرف و ارائه تسهیلات برای توسعه فناوری‌های کم‌مصرف و ایجاد انگیزه در صنایع برای کاهش مصرف انرژی اشاره کرد.

رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی با تأکید بر اینکه هدف اصلی این اقدامات حفظ پایداری تولید است، تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که چرخ صنعت کشور بچرخد و چراغ صنایع خاموش نشود؛ در این مسیر به کمک و همراهی مردم شریف نیاز داریم.

وی با اشاره به احتمال بروز محدودیت‌هایی در تأمین انرژی طی اوج مصرف زمستان گفت: در یک بازه زمانی در زمستان، ممکن است با بخشی از کمبود انرژی مواجه شویم که تأمین کامل آن دشوار باشد؛ اما اگر مردم از همین حالا مصرف خود را مدیریت کنند، می‌توانیم حجم بیشتری از سوخت مایع را برای روزهای سرد سال ذخیره کنیم.

سقاب اصفهانی تأکید کرد: مردم باید بدانند برقی که امروز صرفه‌جویی می‌کنند، مستقیماً به تأمین انرژی در زمستان کمک خواهد کرد. مدیریت مصرف برق در روزهای فعلی به معنای فراهم شدن امکان ذخیره‌سازی سوخت مایع و تأمین گاز مورد نیاز در فصل سرد سال است.

وی با اشاره به ضرورت همکاری عمومی برای عبور از شرایط پیش‌رو خاطرنشان کرد: با مشارکت مردم می‌توانیم برنامه‌هایی را که برای تداوم تولید و جلوگیری از خاموشی صنایع در نظر گرفته شده است، محقق کنیم و اجازه ندهیم محدودیت‌های انرژی به توقف فعالیت بخش صنعت منجر شود.

رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی همچنین از دنبال شدن هم‌زمان چند محور برای مدیریت شرایط انرژی خبر داد و گفت: برنامه دولت صرفاً بر صرفه‌جویی و کاهش مصرف متمرکز نیست، بلکه بازگرداندن ظرفیت‌های تولیدی آسیب‌دیده، برنامه‌ریزی برای واردات انرژی، اعمال سیاست‌های بازدارنده برای پرمصرف‌ها و پرداخت پاداش به مشترکان کم‌مصرف به‌صورت هم‌زمان در دستور کار قرار دارد.

سقاب اصفهانی افزود: برای اجرای این برنامه‌ها در دولت تقسیم کار انجام شده و بخش‌های مختلف به‌صورت هماهنگ در حال پیگیری وظایف خود هستند تا با استفاده از مجموعه‌ای از راهکارها، تأمین پایدار انرژی و استمرار فعالیت صنایع کشور تضمین شود.