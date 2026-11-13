باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - در آستانه هفته کتاب، اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان غربی با تمرکز بر عدالت فرهنگی و بهره‌گیری از فناوری، از برنامه‌های گسترده خود رونمایی کرد.

خدیجه معصومی رئیس کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما از راه‌اندازی کتابخانه‌های جدید روستایی و سیار، تسهیل خدمات دیجیتال برای نسل جوان و استراتژی جدید برای تبدیل کتابخانه‌ها به مراکز خلاقیت و تعامل در برابر چالش‌های عصر دیجیتال خبر داد.

توسعه زیرساخت‌ها؛ از قلب روستاها تا مناطق محروم

خدیجه معصومی در پاسخ به نیازهای آموزشی مناطق کم‌برخوردار، از فعال بودن سه کتابخانه عمومی سیار با ۲۲ نقطه خدمتی در شهرستان ارومیه خبر داد. وی تأکید کرد که این شبکه خدماتی با افتتاح کتابخانه چهارم استان در شهرستان مهاباد که با پنج نقطه خدمتی در مناطقی همچون خلیفان، یوسف‌کند، اگریقاش، قم‌قلعه و کوسه کهریزه فعالیت خواهد کرد، گسترش می‌یابد.

وی از افتتاح کتابخانه عمومی روستایی «شهدای میناب ۱۶۸» در روستای «دلزی» شهرستان سلماس با زیربنای ۲۵۸ مترمربع خبر داد که با همکاری بخشداری کوهسار به بهره‌برداری می‌رسد.

مبارزه با رقابت دیجیتال؛ کتابخانه، فراتر از قفسه‌ها

معصومی در مواجهه با چالش رقابت میان کتاب و رسانه‌های دیجیتال، بر لزوم تغییر نگاه سنتی تأکید کرده اظهار داشت: بزرگ‌ترین دغدغه ما، رقابت با سرگرمی‌های کوتاه‌مدت در فضای مجازی است. ما باید کتاب خواندن را به یک انتخاب جذاب و متناسب با سبک زندگی نسل جوان تبدیل کنیم.

وی افزود: کتابخانه‌ها دیگر نباید تنها محل امانت کتاب باشند، بلکه باید به فضاهای پویا برای یادگیری، تعامل و خلاقیت تبدیل شوند تا نوجوانان با نیازهای روز خود در این فضا پاسخ دریافت کنند.

تکنولوژی؛ پلی به سوی کتاب، نه دشمن آن

رئیس کتابخانه‌های عمومی استان در بحث مواجهه با گوشی‌های هوشمند، رویکردی هوشمندانه را دنبال می‌کند.

معصومی گفت: ما نمی‌خواهیم کودکان را از فناوری دور کنیم، بلکه تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های دیجیتال برای تسهیل دسترسی به کتاب استفاده کنیم.

وی به خدماتی نظیر جست‌وجوی آنلاین، تمدید و رزرو برخط و همچنین پلتفرم «بهخوان» به‌عنوان بستری برای گفت‌وگو و مشارکت فعال نوجوانان اشاره کرد.

وی از برگزاری کارگاه‌های آموزشی مدرن از جمله هوش مصنوعی، رباتیک و برنامه‌نویسی در کتابخانه‌ها خبر داد تا پیوند میان دانش کلاسیک و فناوری نوین تقویت شود.

عدالت فرهنگی و تسهیل خدمات

معصومی در راستای تحقق عدالت اجتماعی، بر رایگان بودن خدمات برای اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرد و گفت: از طریق طرح عضویت سراسری، آحاد مردم می‌توانند به‌صورت رایگان و مادام‌العمر از خدمات استفاده کنند. همچنین برای اقشار مشمول دهک‌های اول، دوم و سوم اقتصادی، استفاده از کتابخانه‌ها کاملاً رایگان است تا هیچ مانع اقتصادی، کودکان را از فرصت‌های فرهنگی محروم نکند.

برنامه‌های ویژه هفته کتاب

در هفته کتاب امسال، استان آذربایجان غربی میزبان بیش از ۵۰۰ برنامه فرهنگی و ترویجی خواهد بود. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به آیین تجلیل از فعالان حوزه کتاب، کاروان همخوان، رویدادهای خیابانی، جلسات نقد و بررسی کتاب، کارگاه‌های آموزشی، پویش‌های اهدای کتاب و بخشودگی جرایم دیرکردی اعضا اشاره کرد.

پیامی برای مردم فرهنگ‌دوست

در پایان، خدیجه معصومی با خطاب قرار دادن مردم استان آذربایجان غربی، از آن‌ها خواست تا مطالعه را به بخشی از سبک زندگی خانواده تبدیل کنند و افزود: بیایید کتاب را بیش از پیش در لحظه‌های زندگی‌مان همراه کنیم. هر صفحه کتاب، دریچه‌ای تازه به سوی دانایی است و هر گام در مسیر مطالعه، ما را به ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای خود و سرزمین عزیزمان نزدیک‌تر می‌کند.