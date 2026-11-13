کریس ون هولن، سناتور دموکرات ایالت مریلند، برای تصدی سمت رهبر اکثریت سنا نامزد شد و با به چالش کشیدن چاک شومر، خواستار تغییر در رهبری حزب دموکرات پس از پیروزی این حزب در انتخابات میان‌دوره‌ای شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کریس ون هولن، سناتور آمریکایی، روز پنجشنبه اعلام کرد برای تصدی سمت رهبر اکثریت سنا نامزد شده و به این ترتیب، چاک شومر، رهبر باسابقه دموکرات‌های این مجلس را به چالش کشیده است.

ون هولن، سناتور دموکرات ایالت مریلند، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در این انتخابات، مردم آمریکا از ما خواستند اقتصادی را که علیه کارگران عادی سامان یافته و فساد سیاسی به آن دامن زده است، از این وضعیت خارج کنیم.»

وی افزود: «برای تحقق این خواسته، به رهبری جدید نیاز داریم. موضوع بر سر یک فرد خاص نیست، بلکه پاسخ دادن به این مطالبه است. به همین دلیل برای تصدی سمت رهبر اکثریت سنا نامزد می‌شوم.»

شومر نیز در واکنش به این اعلام نامزدی، در شبکه ایکس نوشت: «از هرگونه گفت‌و‌گو درباره آینده فراکسیون خود و وظایف مهم پیش‌رو استقبال می‌کنم.»

وی افزود: «به دستاورد‌هایی که با همکاری یکدیگر کسب کرده‌ایم افتخار می‌کنم؛ کسب ۵۵ کرسی و احتمال افزایش آن، نتیجه‌ای فوق‌العاده است. من آرای لازم برای ادامه فعالیت در سمت رهبر دموکرات‌ها را در اختیار دارم و مشتاقانه منتظر هدایت اکثریت جدید دموکرات‌ها و خدمت‌رسانی به مردم آمریکا هستم.»

دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر کنترل سنا را به دست آوردند و از ماه ژانویه اکثریت این مجلس را در اختیار خواهند گرفت. فراکسیون دموکرات‌ها قرار است اول دسامبر با رأی‌گیری مخفی، رهبر خود را انتخاب کند.

شومر که از سال ۲۰۱۷ رهبری دموکرات‌های سنا را بر عهده داشته است، برای حفظ این سمت و تبدیل شدن به رهبر اکثریت سنا، به کسب اکثریت ساده آرای اعضای فراکسیون دموکرات نیاز دارد.

عبدل السید، سناتور منتخب ایالت میشیگان، اندکی پس از اعلام نامزدی ون هولن، حمایت خود را از وی اعلام کرد.

او در شبکه ایکس نوشت: «مردم آمریکا هفته گذشته پیام روشنی دادند؛ آنها ترامپیسم را رد کردند. اما ما هنوز نتوانسته‌ایم شایستگی خود را برای اجرای مأموریتی که به ما سپرده شده است، ثابت کنیم. این امر به رهبری جسورانه نیاز دارد.»

برنی سندرز، سناتور مستقل ایالت ورمونت که در فراکسیون دموکرات‌ها حضور دارد، روز سه‌شنبه اعلام کرد از شومر حمایت نخواهد کرد. او گفت: «اکنون زمان تغییر فرا رسیده است.»

الیزا اسلاتکین، سناتور ایالت میشیگان، نیز خواستار تغییر در رهبری دموکرات‌ها شده است. آنی اندروز از کارولینای جنوبی، آدام همیلتون از کانزاس، تروی جکسون از مین و پگی فلاناگان از مینه‌سوتا که به‌تازگی به‌عنوان سناتور انتخاب شده‌اند نیز خواستار رهبری جدید شده‌اند. با این حال، هیچ‌یک از آنها تاکنون اعلام نکرده‌اند که آیا به ون هولن رأی خواهند داد یا خیر.

در مقابل، شماری از دموکرات‌ها با اشاره به دستاورد‌های انتخاباتی حزب، همچنان از شومر حمایت می‌کنند.

روبی گالگو، سناتور ایالت آریزونا، این هفته در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت: «وقتی سرمربی تیم شما را به مسابقات جهانی می‌رساند، باید قرارداد دیگری با او امضا کنید.»

ون هولن روز سه‌شنبه در گردهمایی دموکرات‌ها در واشنگتن که پس از انتخابات برگزار شد، از عملکرد شومر و بازوی انتخاباتی حزب در سنا در جریان انتخابات مقدماتی انتقاد کرد.

او گفت: «در آن سالن، دو عضو داریم که به‌تازگی انتخاب شده‌اند و اگر شومر و کمیته کارزار انتخاباتی دموکرات‌های سنا (DSCC) به خواسته خود رسیده بودند، اکنون در این جایگاه حضور نداشتند.»

ون هولن با اشاره به عبدال السید و پگی فلاناگان افزود: «آن‌ها در برابر این نامزدها، جانب صنعت رمزارز‌ها و آیپک را گرفتند.»

ون هولن در سال ۲۰۱۷، پس از ۱۴ سال عضویت در مجلس نمایندگان آمریکا، وارد سنا شد.

او از جمله منتقدان صریح دولت اسرائیل در میان دموکرات‌ها به شمار می‌رود. وی در سپتامبر ۲۰۲۵ به همراه جف مرکلی، سناتور آمریکایی، گزارشی منتشر کرد که در آن نتیجه‌گیری شده بود اسرائیل در حال اجرای «کارزاری برای پاکسازی قومی در غزه» است.

ون هولن در آوریل ۲۰۲۵ نیز یکی از ۱۵ سناتوری بود که به قطعنامه‌هایی برای جلوگیری از فروش ۸.۸ میلیارد دلار تسلیحات به اسرائیل رأی دادند. او از آن زمان تاکنون نیز از اقدامات مشابه حمایت کرده است؛ با این حال، تمامی این قطعنامه‌ها تاکنون با شکست مواجه شده‌اند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: سنای آمریکا ، رهبر اکثریت سنای آمریکا
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