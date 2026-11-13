هفتمین رویداد استارتاپی سلامت مازندران با هدف حمایت از ایده‌های نوآورانه و فراهم‌کردن زمینه جذب سرمایه برای تولید محصولات حوزه سلامت، از ۲۷ آبان آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از ۱۰۰ ایده محصول‌محور و دانش‌بنیان در هفتمین رویداد استارتاپی سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران از ۲۷ آبان به رقابت گذاشته می‌شوند.

این رویداد به میزبانی دانشکده علوم و فناوری‌های نوین و در پردیس دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) برگزار می‌شود و هدف آن حمایت از ایده‌های نوآورانه و فراهم‌کردن زمینه جذب سرمایه برای تولید محصولات حوزه سلامت است.

در این رقابت، دانشجویان و فناوران استان ایده‌های خود را در معرض ارزیابی قرار می‌دهند تا طرح‌های دارای ظرفیت تولید و ورود به بازار، فرصت جذب سرمایه و بهره‌مندی از حمایت‌های لازم را پیدا کنند.

هفتمین رویداد استارتاپی سلامت به مدت سه روز ادامه دارد و ایده‌های برتر در مرحله نهایی، جمعه ۲۹ آبان، معرفی می‌شوند.

این رویداد با هدف پیوند ظرفیت‌های علمی دانشگاه با نیاز‌های حوزه سلامت و فراهم‌کردن زمینه تبدیل ایده‌های علمی به محصولات کاربردی برگزار می‌شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: علوم پزشکی مازندران ، رویداد استارتاپی
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