یک فروند کشتی حمل گاز مایع در شرق تنگه هرمز با بی توجهی به اخطار‌های مکرر تلاش کرد از مسیر غیر مجاز و خطرناک جنوبی تنگه عبور کند که با اصابت به مین دریایی دچار انفجار بسیار مهیب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: ساعاتی قبل یک فروند کشتی حمل گاز مایع در شرق تنگه هرمز با بی توجهی به اخطار‌های مکرر تلاش کرد از مسیر غیر مجاز و خطرناک جنوبی تنگه عبور کند که با اصابت به مین دریایی دچار انفجار بسیار مهیب گردید

این کشتی از عاقبت نفتکش‌های منفجر شده قبلی درس عبرت نگرفته و حمایت جنگنده‌های آمریکایی را برای عبور انتخاب کرده بود و غافل از اینکه مین‌های دریایی هیچ گاه برای شکار طعمه‌های خود با ارتش قاچاقچی و متجاوز آمریکا هماهنگی نمی‌کنند دچار انفجار بسیار شدیدی شد.

نیروی دریایی سپاه تاکید کرد: تنگه هرمز ِبه فضل الهی با قاطعیت و جدیت تمام مدیریت می‌شود، و هر نوع شناور که تلاش کند مقررات ایرانی تنگه هرمز را نقض کرده و بی توجه به اخطار‌های مرکز کنترل تردد تنگه هرمز نیروی دریایی سپاه وارد مسیر‌های غیر مجاز و پرخطر شود، به سرنوشت شناور‌های قبلی دچار خواهند شد.

برچسب ها: نیروی دریایی سپاه ، آتش سوزی کشتی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
چرا اینقدر ریسک میکنن ؟؟
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۱۰:۵۰ ۲۲ آبان ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم رژیم‌های جنایتکار آمریکا و صهیونی از حرامیان
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