باشگاه خبرنگاران جوان - نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: ساعاتی قبل یک فروند کشتی حمل گاز مایع در شرق تنگه هرمز با بی توجهی به اخطار‌های مکرر تلاش کرد از مسیر غیر مجاز و خطرناک جنوبی تنگه عبور کند که با اصابت به مین دریایی دچار انفجار بسیار مهیب گردید

این کشتی از عاقبت نفتکش‌های منفجر شده قبلی درس عبرت نگرفته و حمایت جنگنده‌های آمریکایی را برای عبور انتخاب کرده بود و غافل از اینکه مین‌های دریایی هیچ گاه برای شکار طعمه‌های خود با ارتش قاچاقچی و متجاوز آمریکا هماهنگی نمی‌کنند دچار انفجار بسیار شدیدی شد.

نیروی دریایی سپاه تاکید کرد: تنگه هرمز ِبه فضل الهی با قاطعیت و جدیت تمام مدیریت می‌شود، و هر نوع شناور که تلاش کند مقررات ایرانی تنگه هرمز را نقض کرده و بی توجه به اخطار‌های مرکز کنترل تردد تنگه هرمز نیروی دریایی سپاه وارد مسیر‌های غیر مجاز و پرخطر شود، به سرنوشت شناور‌های قبلی دچار خواهند شد.