باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -جعفر گوهرگانی معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در جلسه بررسی طرح‌های آب و خاک شهرستان هشترودبا تشریح مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در توسعه شبکه پایاب سد سهند اظهار کرد: احداث شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و تأمین زیرساخت‌های انتقال آب تا سر مزارع بر عهده وزارت نیرو است و وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در داخل مزارع را متناسب با نیاز آبی گیاهان و الگوی کشت بر عهده دارد.

وی افزود: آنچه در طرح پایاب سد سهند اتفاق افتاده، مبتنی بر قراردادی است که وزارت نیرو با سرمایه‌گذار و بهره‌برداران منعقد کرده و مسئولیت اجرای پروژه در مدت‌زمان تعیین‌شده را به سرمایه‌گذار سپرده است. البته شرایط اقتصادی، تورم و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، مشکلاتی را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در اجرای این‌گونه طرح‌ها ایجاد کرده است.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی با اعلام آمادگی این وزارتخانه برای مشارکت در توسعه شبکه‌های آبیاری پایاب سد سهند خاطرنشان کرد: در صورت تأمین و انتقال آب تا مزارع، هیچ محدودیتی برای اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در این منطقه نداریم و با توجه به کیفیت مناسب منابع آب و خاک هشترود، آمادگی داریم حتی فراتر از سهمیه پیش‌بینی‌شده برای شهرستان نیز در این زمینه اقدام کنیم.

فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق هم از وزارت جهاد کشاورزی خواست با توجه به عمر بالای ۳۰ ساله سد سهند برای امنیت غذایی و صادرات محصولات کشاورزی استفاده بهینه از این سد شود‌

وی از وزارت نیرو هم خواست نسبت به تأمین برق پایاب سد اقدام کند و افزود: اکنون این سد نیاز به ۱۵ مگاوات برق دارد تا آب به سر مزارع کشاورزان برسد

شهسواری از افزایش تخصیص آب سد برای استفاده کشاورزان منطقه خبرداد و گفت: قبلا ۲۶ میلیون متر مکعب تخصیص یافته بود که با رایزنی‌های صورت گرفته این رقم به ۱۰۲ میلیون متر مکعب رسیده تا برای صنفت. شرب و کشاورزی منطقه تخصیص یابد.

ابراهیم حسنی فرماندار شهرستان هشترود هم به ظرفیت بالای کشاورزی منطقه و اشاره کرد و گفت: در صورت تکمیل ۵ فاز پایاب سد علاده بر ایجاد اشتغال برای افراد جویای کار می‌توان این منطقه را به عنوان قطب تولید محصولات کشاورزی استان و کشور مطرح کرد‌

حسنی گفت: از ۵ فاز پایاب سد سهند فاز ۱ با ۳ هزار هکتار تمام و فاز ۲ با ۲ هزار هکتار ۱۵ درصد و فاز‌های ۳ و۴ با ۲ هزار هکتار ۵۵ درصد پیشرفت دارد.

وی گفت: سال گذشته ۴۵۲ میلیمتر باران باریده بود و در ۲ ماه اخیر ۶۸ میلیمتر باریده است که الان ۴۸ درصد سد پر است